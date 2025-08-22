¿Cuándo termina el verano joven 2025?

El verano entra en su recta final y, con él, también se acerca el fin del descuento para que los jóvenes viajen por toda España y Europa durante las vacaciones. Aun así, todavía pueden beneficiarse de esta ayuda hasta finales de septiembre.

A inicios del verano, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible activó descuentos de hasta el 90% para facilitar a los jóvenes de entre 18 y 30 años viajar en transporte público este verano, tanto por España como por Europa.

El organismo publicó advirtió que "las rebajas se aplican en los billetes sencillos y de ida y vuelta de los trenes y de los autobuses de titularidad estatal y de los pases Interrail".

Sin embargo, el programa tiene una fecha de caducidad bien definida: empezó a estar vigente desde el 1 de julio y acabará el 30 de septiembre de 2025. Es decir, los jóvenes disponen aún más de un mes para beneficiarse de este bono.

El objetivo del bono es fomentar el uso del transporte público entre los jóvenes, reduciendo el uso del vehículo particular, disminuyendo las emisiones y la siniestralidad.

En la primera edición del programa Verano Joven, que tuvo lugar en 2023, se registraron más de 1,13 millones de jóvenes que aprovecharon los descuentos, generando más de 4 millones de viajes.

La situación mejoró considerablemente el año pasado, cuando más de 2,3 millones de jóvenes realizaron 5,2 millones de viajes, lo que supuso un incremento del 30 % respecto a la edición anterior.

Por ahora, aún no se conocen los datos oficiales de este año, aunque desde el Gobierno de España se espera que los resultados superen los de las ediciones anteriores.