DGT
Se termina la ITV en estos casos: la DGT y el BOE confirman los coches que ya no realizarán la Inspección obligatoria
Se establecen dos categorías para clasificar vehículos históricos: los 'abreviados' con menos de 30 años y los del Grupo B con matriculación compleja
Acudir a la Inspección Técnica de Vehículos es para muchos, un trámite muy pesado. A poca gente le gusta llevar su vehículo a revisión, por el tiempo de espera y el coste que supone. Pero tener tu coche al día es muy importante para evitar sustos, como que se te pare el coche enmedio de la carretera o, por otra parte, tener un accidente por cualquier fallo en el sistema de circulación.
Desde principios de este año hay algunos coches que no tienen por qué pasar la ITV nunca más. Y las personas que hayan comprado un coche en 2025, no tendrás que acudir a pasar la ITV. Si lo has hecho en 2026, no tendrás que acudir hasta 2030. Esta razón se debe a que la DGT quiere conservar las figuras clásicas, esos vehículos históricos matriculados antes del 1 de enero de 1950 que, por cualquier motivo, no pueden circular, pero forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Existen dos medidas para clasificar a los vehículos con carácter histórico. Primero, los 'abreviados', que són los que están matriculados aquí, pero con menos de 30 años de antiguidad, en circulación y del Grupo A, es decir, con ITV en vigor. Segundo, los vehículos que no cumplan estos requisitos, que será algo más complejo (Grupo B): Matriculación como histórico de vehículos no matriculados en España y otras excepciones, para vehículos de importación o que nunca hayan estado matriculados en nuestro país previamente.
Excepciones
Se puede recurrir a esta modalidad de matriculación en el caso de vehículos que ya están dados de alta en España pero que han sido declarados en baja definitiva, no pueden superar la ITV o cuyos propietarios prefieren un reconocimiento como vehículo histórico debido a que la matrícula actual no coincide con su época de fabricación o registro original.
En estas situaciones, el coche no recibe una matrícula convencional, sino una específica para vehículos históricos. Este tipo de identificación se caracteriza por llevar la letra “H”, diferenciándose así del sistema habitual de matriculación ordinaria.
Las normas de las pegatinas de la ITV
Uno de los aspectos que a veces genera problemas es la colocación de la pegatina de la ITV. Aunque no siempre se controla de forma estricta en los controles de tráfico, puede haber sanciones si no se exhibe correctamente o si se conservan adhesivos antiguos en el parabrisas que dificulten la visibilidad.
Las multas por no llevar visible la pegatina vigente pueden alcanzar alrededor de 100 euros, reduciéndose si se paga de forma rápida. Sin embargo, si la acumulación de distintivos antiguos afecta a la visibilidad del conductor o del vehículo, la sanción puede ser mayor, llegando aproximadamente a los 200 euros.
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