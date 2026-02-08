Teresa Fernández, la persona más longeva de España con 112 años, da con la clave: Familia y una copa de vino diaria

La esperanza de vida es una de las mayores señales de bienestar para un país. Según los datos de la OCDE, publicados el informe Panorama de Salud 2025, la esperanza de vida al nacer en España ha aumentado hasta los 84 años en 2023.

Esta cifra se sitúa 2,9 años por encima del promedio de los países miembros, confirmando calidad de vida de nuestro país. Prueba de ello es Teresa Fernández Casado, que cumplió 112 años el pasado 29 de julio.

Nacida en 1913 en Zambroncinos del Páramo (León), es la persona más longeva de España, según los datos de LongeviQuest. La leonesa asume el título desde el 11 de noviembre, tras el fallecimiento de Angelina Torres Valbona.

En España, la media de esperanza de vida para las mujeres es de 85 años. Teresa supera esta cifra con creces, siendo la décima persona más longeva de Europa y la quincuagésima del mundo.

La familia de León tiene claro cuáles son los secretos de su longevidad. Los hijos de Teresa afirman que su madre duerme satisfactoriamente y se alimenta bien. No obstante, no ha perdido la costumbre de tomar una copa de vino diaria.

Teresa se casó con Julián de Paz Casas en 1930. El matrimonio tuvo nueve hijos, y ella se dedicó a elaborar quesos y tejer a máquina textil. En la actualidad, la leonesa reside en el mismo pueblo, Zambroncinos.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 2.323 personas de cien años o más en Castilla y León. En España, la cifra aumenta hasta las 19.491 personas, siendo mujeres 15.000 de ellas.

Recientemente, el presidente del Instituto Europeo de Salud y Director Cátedra del Corazón y Longevidad, Manuela De La Peña, visitó a Teresa para conocer el secreto de la persona más longeva de España: "Mientras hablábamos, le dije que la veía tan bien que estoy seguro de que llegará sana a los 120 años".