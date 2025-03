Terelu Campos tuvo que ser atendida por el equipo médico de 'Supervivientes 2025' al intentar una prueba

Terelu Campos ha tenido que ser atendida por el equipo médico de 'Supervivientes 2025'. La hermana de Carmen Borrego no está concursando en las mismas condiciones que sus compañeros.

Hasta ahora, no había participado en ninguna prueba grupal. No obstante, de manera voluntaria, ha intentado realizar la primera prueba de recompensa.

La hija de María Teresa Campos ha entrado en el concurso como 'fantasma del futuro', con el objetivo de superar los veintiún días que participó su hermana en 'Supervivientes'. Este domingo, la presentadora ha intentado superar 'el camino de Hermes'.

En esta prueba, cada jugador tenía que hacer un camino con dos bloques de madera, sin caerse de ninguno de ellos. Al final, debían alcanzar una bandera y volver de la misma forma.

Mientras observaba a sus compañeros de Playa Calma, Terelu Campos ha intentado superar el desafío. Sin embargo, la televisiva tuvo que abandonar tras dos minutos de prueba. "No puedo, lo he dado todo pero no puedo", decía mientras miraba el bloque.

"Ahora va a beber un poco de isotónico Terelu. El equipo médico, que está en primera línea siempre con nosotros, la está atendiendo", anunció Laura Madrueño. Después de ser atendida, la presentadora actualizó su estado en directo: "Está bien, en seguida estará con nosotros de vuelta". Un poco más tarde, la concursante volvía a aparecer en pantalla.

La colaboradora de Mediaset no había realizado ninguna prueba en Honduras. Tras diez días en el concurso y sin la obligación de participar, ha intentado superar una de las pruebas. La sensación térmica en Cayos Cochinos era muy complicada, ya que no había demasiado viento.

Terelu Campos estaba sobrellevando las dificultades de 'Supervivientes'. En poco más de una semana ha demostrado aguantar las condiciones, incluso cuando los concursantes tuvieron que ser evacuados de sus playas por el fuerte temporal.