Terelu Campos se sincera sobre su situación económica: "Hago malabarismos para sobrevivir"

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco para superar la crisis de audiencia. En junio de 2023, tras catorce años en emisión, 'Sálvame' desapareció para siempre, algo que sorprendió a toda la audiencia.

Tras el final del formato, los colaboradores se tuvieron que reinventar y buscar otras opciones para su futuro profesional. Terelu Campos fichó por TVE y se ha ganado su puesto como una de las tertulianas habituales.

La televisiva empezó en la corporación en 'La plaza', de Jordi González, pero tras la baja audiencia, fue cancelada. Esto le hizo ganarse un hueco en 'Mañaneros' y en 'D Corazón'. Además, ha concursado en 'Bake Off: famosos al horno', donde fue expulsada en la octava entrega.

Terelu ha explicado que su situación económica no es muy buena: "Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en su bienestar". Además, ha asegurado que hace "malabarismos para sobrevivir", aunque ha comentado que se permite algún lujo.

"Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud. Nunca he tenido 50.000 euros en el banco", ha declarado Campos.

Terelu ha asegurado que hay una persona con la que tiene una deuda pendiente: "Me debe un dinero que no sobrepasa los 10.000 euros. Mi hija siempre me dice que si necesito algo, se lo diga".