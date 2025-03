Terelu Campos rompe en lágrimas al hablar de su enfermedad en 'Supervivientes 2025': "No voy a vivir con miedo"

El estreno de 'Supervivientes 2025' comenzó con la inesperada presencia de Terelu Campos. La presentadora ha decidido aventurarse por veintiún días en Honduras. Las condiciones del concurso son extremas, y supone todo un reto para la colaboradora de Mediaset. No obstante, el formato ofrece una experiencia única, despertando muchos sentimientos en los concursantes.

Durante la última gala, Terelu no pudo evitar contener la emoción al recordar el cáncer que vivió por partida doble. "No pasa nada. Le prometí a mi hija que no iba a llorar. Detesto la pena. No he venido para dar pena a nadie. Lo siento, pero no. Es algo que no me quiero permitir a mí misma. No soy más ganadora ni luchadora que nadie. Soy como tantas personas que nos están viendo qu eno tienen más c****** que luchar", decía al conectar con Sandra Barneda en plató.

La hermana de Carmen Borrego tuvo que afrontar esta enfermedad en dos ocasiones. "Aquí no es elegir susto o muerte. Aquí es haces lo que te dicen y punto. A partir de ahí, tener relativamente suerte y que lo que te haya pillado pueda curarse... y ya está. No es más luchador el que lo vence que el que se va en el camino", reconocía entre lágrimas.

A pesar de su emotivo testimonio, la televisiva confiesa que no le "hace bien emocionarse". De hecho, explica que siente "como si hubiera avanzado y de repente doy tres pasos atrás". "No quiero vivir con miedo y si mi tiene que pasar algo, me pasará. Pero no voy a vivir con miedo", terminaba diciendo entre sus compañeros.

Desde el plató, los colaboradores aplaudían su emotiva reflexión, mientras que Sandra Barneda daba su opinión sobre Terelu: "Yo lo que he visto y he percibido es a alguien que ha hablado desde las entrañas. Desde su verdad. Solo por eso te doy las gracias", terminaba diciendo la presentadora.