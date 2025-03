Terelu Campos revela toda la verdad tras su salida de 'Supervivientes 2025'

Al final ocurrió lo que era inevitable. Terelu Campos ha abandonado 'Supervivientes 2025', algo que suponemos que todos sospechábamos que acabaría ocurriendo, ya que la colaboradora de televisión había llegado a activar el protocolo de abandono voluntario hasta en dos ocasiones.

La malagueña se va del concurso de supervivencia de Telecinco sin cumplir con uno de sus objetivos, que era el de superar los 21 días que estuvo en la isla su hermana Carmen Borrego. Terelu, eso sí, se ha quedado a muy pocos días de superarlo.

Sea como fuere, su paso por 'Supervivientes 2025' ha estado marcado por la polémica, puesto que desde el primer día se habló de que contaba con varios beneficios y privilegios con respecto a sus compañeros. De hecho, en el programa 'Ni que fuéramos', Belén Esteban habló de esos privilegios, asegurando que a Terelu le facilitaban tabaco a escondidas, por ejemplo.

Por otro lado, también se había llegado a hablar de que la televisiva viajó a la isla de 'Supervivientes' con una fecha ya cerrada para su regreso. Todos estos rumores dejan alguna que otra pregunta en el aire, aunque la más importante sería la de sí, realmente, ¿Terelu Campos fue al reality de Telecinco como una concursante más?

Tras abandonar finalmente los Cayos Cochinos, la colaboradora pudo disfrutar de un buen banquete para acabar así con sus días pasando hambre, mientras que también revelaba alguna que otra información de lo más interesante y reveladora.

Tanto es así que, Terelu no dudó en reconocer que nunca llegó a ser una concursante oficial de 'Supervivientes 2025', algo que ella misma ya había dejado caer, de forma bastante directa, en su vídeo de presentación.

La hija de María Teresa Campos llegó a reconocer que tuvo la opción en todo momento de marcharse sin ningún tipo de penalización económica, algo que no es lo habitual para el resto de supervivientes.

“Voy a brindar por mí porque he sido capaz de venir y porque en el fondo agradezco a quién me preguntó si sería capaz de ir a ‘Supervivientes’”, dijo la malagueña. Además, reconoció que siempre quiso vivir la experiencia del reality, pero también tenía claro que “nunca como concursante”.

“No quería ser un lastre. Lastres ya los he soltado, no quiero serlo para nadie (...) Cuando llegue a Madrid quiero sentarme en la mesa de mi cocina con un periódico”, concluyó Terelu Campos.