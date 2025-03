Terelu Campos pone sus propias reglas en Supervivientes 2025 y revela lo que más echará en falta

No todo el mundo va a Supervivientes con las mismas condiciones, y Terelu Campos lo ha dejado clarísimo. Aunque llevaban semanas especulando con su posible participación, ella misma desmintió los rumores hasta que, en el momento oportuno, confirmó su presencia en el reality. Pero ojo al detalle: "Participo, que no concurso". Esa frase ya adelanta que su estancia en Honduras no será como la del resto de participantes.

Para empezar, Terelu no ha viajado con sus compañeros. Mientras los demás concursantes cogieron el avión rumbo a la isla el pasado 2 de marzo, ella no apareció por el aeropuerto. No solo eso, sino que tampoco tendrá que hacer el icónico salto del helicóptero, algo que a muchos les da auténtico pánico. Aun así, no es lo que más le preocupa. "He montado en helicóptero varias veces, así que me preocupa más la colitis o el estreñimiento", confesó con su característico sentido del humor. Lo que realmente la aterra es la idea de acabar sola en un palafito, algo que le resultaría insoportable.

Su hermana, Carmen Borrego, que ya vivió la experiencia en la edición anterior, ha lanzado un aviso entre risas: "Ya puede producción fumigar la playa para mi hermana porque si no, verás...". Y es que el terror de Terelu por los insectos es de otro nivel, un detalle que podría complicar bastante su estancia en la isla.

Más allá de los desafíos del programa, lo que realmente le parte el alma es estar lejos de su nieto, Carlo. "Me da una pena terrible porque han sido semanas de mucho trabajo y cuando fui a verle estaba durmiendo. No le iba a despertar, así que no pude despedirme", reveló con tristeza. Para paliar la ausencia, ha decidido llevarse como objeto personal un peluche de su nieto, que además le servirá de almohada. Afortunadamente, no tendrá que estar demasiado tiempo lejos de él, ya que su regreso a España está previsto en menos de un mes, justo a tiempo para el estreno de la obra de teatro que protagoniza junto a César Lucendo el próximo 26 de abril.

Aunque su participación en Supervivientes 2025 tiene un tono más de estrella invitada que de concursante real, su presencia promete ser un aliciente para el inicio del programa. Ahora queda ver cómo se adapta a la vida en la isla con sus condiciones especiales y, sobre todo, si su fobia a los bichos le juega una mala pasada.