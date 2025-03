Terelu Campos desvela su rol en 'Supervivientes 2025' y luce su "cuerpo escombro"

La aventura de 'Supervivientes 2025' ha comenzado. Esta noche se ha estrenado la nueva edición del concurso más extremo de la televisión. La nueva edición del 'reality' de Mediaset ha dado el pistoletazo de salida con su famoso salto del helicóptero. Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de dar la bienvenida a los concursantes desde el plató de Telecinco.

El casting de participantes no había sido revelado por completo, siendo Terelu Campos una de las grandes incógnitas. Nada más comenzar la emisión del programa, el presentador ha querido revelar el rol de la comunicadora. El maestro de ceremonias ha conectado en directo con la hija de María Teresa Campos, que se encontraba en la cabaña VIP, a diferencia de sus compañeros.

"Vamos a contar a lo largo de la noche qué va a pasar contigo. Estás allí con una misión que vamos a revelar en un momentito. De momento, no eres concursante oficial de Supervivientes. Entre otras cosas, porque si te presentaras, seguro que ganarías y ya nos quedaríamos sin emoción. Lo hacemos por los demás", comenzaba bromeando Jorge Javier.

"Sería tu ganadora y vas a quedar fatal", replicaba la hermana de Carmen Borrego. Sin embargo, el presentador se ha puesto serio para recordarle las duras condiciones del concurso. "Vas a estar como los demás, pasando hambre, durmiendo en el suelo rodeado de bichos, pescando para comer. ¿Tú hace mucho que no pescas, Terelu?", confesaba el conductor del espacio.

"Y que no me pescan, no te digo", respondía con humor la presentadora. "Has ido al lugar ideal para encontrar el amor", decía entre risas Jorge Javier, demostrando la buena conexión entre ambos. "Y además te voy a decir una cosa. Si alguien ya me quiere así con este cuerpo escombro, ya es para toda la vida", sentenciaba la malagueña. Terelu ha aprovechado la oportunidad para mostrarse orgullosa de cuerpo, reivindicando que "hay que poner una dosis de realidad porque hay muchas mujeres como yo", apuntaba entre los aplausos del público.