Terelu Campos continuará en 'Supervivientes 2025' después de activar el protocolo de abandono

La primera semana de 'Supervivientes 2025' está siendo una de las más duras de la historia del concurso. Honduras atraviesa un fuerte temporal que ha obligado a la organización a tomar una decisión sin precedentes. Los miembros del 'reality' han sido evacuados de las playas, y las condiciones meteorológicas están complicando su participación.

De hecho, Terelu Campos ha puesto en duda su continuidad al activar el protocolo de abandono. La hija de María Teresa Campos debía superar los 21 días que estuvo su hermana Carmen Borrego en Cayos Cochinos. Hasta que no supere la fecha límite, no se convertirá en concursante oficial de 'Supervivientes 2025'. Aunque vivirá en las mismas condiciones que sus compañeros, no podrá nominar ni ser nominada.

Carlos Sobera ha arrancado la emisión del primer 'Tierra de nadie' de la temporada. El programa de hoy será recordado por la mencionada evacuación, obligando a la producción a cambiar toda su programación para la gala. Durante el directo, el presentador comunicaba la petición de la televisiva de abandonar el concurso. La madre de Alejandra Rubio había hablado con uno de los cámaras, activando el protocolo ante las fuertes lluvias.

"Quiero que me saquéis de aquí. O sea, quiero que me pongas en un sitio a refugio ahora mismo. Estoy chorreando, o sea, no. Os lo digo ya, llevadme a la cabaña, donde sea", expresaba con enfado la colaboradora de Telecinco. "Yo es que me voy para allá, o sea que yo es que no bromeo", añadía Terelu con gesto serio. La reacción en plató fue inmediata, siendo su hermana la primera en empatizar con la situación.

"La claustrofobia es algo que no puedes controlar, y ver como no para de llover y ni una barca puede acercarse a ti...", expresaba Carmen Borrego. "Estar allí es bastante complicado. Terelu es una persona bastante miedosa. La tormenta le ha superado. Yo creo que en ese momento ella tiene un ataque de pánica", terminaba diciendo. Finalmente, antes de cerrar la cobertura, Laura Madrueño ha revelado la decisión final de la presentadora: "Terelu Campos ha comunicado al equipo del programa que sigue en la aventura".