Terelu Campos avisa de un caso de suplantación en TikTok: "¡Esa no soy yo!"

Teresa Lourdes Borrego Campos, más conocida en el mundo de la televisión como Terelu, es una de las colaboradoras más emblemáticas de España. La malagueña es conocida por ser la hija mayor de los periodistas María Teresa Campos y José María Borrego Doblas.

Ahora, la colaboradora de televisión de '¡De Viernes!' no está pasando por su mejor momento, ya que un usuario de TikTok está usurpando su identidad. Además, es en un momento complicado para Terelu tras el conflicto con Rocío Flores después de postularse a favor de su gran amiga Rocío Carrasco por el maltrató que sufrió con Antonio David Flores.

La televisiva no quiso mojarse mucho tras la visita de la hija de Rocío Carrasco en '¡De Viernes!', pero se ha visto implicada por la usurpación de identidad en redes.

El usuario expone en un vídeo que "si me quieren despedir de mi programa, adelante. Tengo valores y no pienso compartir un plató mientras viva con el señor Antonio David Flores, que todo el mundo sepa. Yo tengo principios".

Tras todo el revuelo mediático que está generando los vídeos en TikTok, Terelu ha tenido que tomar medidas y ha compartido un comunicado urgente a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Quiero denunciar que alguien se está pasando por mí en TikTok con esta cuenta que pone, @tereulbcamposoficial. ¡Esa no soy yo! Todo lo que se ponga en esa cuenta no son palabras mías", empieza explicando.

La colaboradora de televisión acaba exigiendo que "ruego que los responsables hagan desaparecer y bloquear algo que no me pertenece y que pone en mi boca manifestaciones, que nunca he hecho".

Por ahora, la cuenta de TikTok sigue activa con más de 10 mil seguidores. Aparte, los vídeos están teniendo mucha visualización en TikTok, el que más reúne 600 mil visualizaciones.