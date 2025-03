Terelu Campos abandona 'Supervivientes 2025': "He cumplido mi tiempo"

Este domingo, se ha celebrado la tercera gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. En la emisión, Terelu Campos ha resuelto por fin su continuidad en el concurso.

La hermana de Carmen Borrego había activado por segunda vez el protocolo de abandono. La primera ocasión decidió quedarse en Honduras. Ahora, ha confirmado su regreso a España.

Durante el programa del jueves, la presentadora anunciaba a sus compañeros que quería abandonar. "Físicamente, no puedo, me voy a ir", explicaba a Makoke. "Quiero activar el protocolo de abandono", comunicaba a la organización. Desde plató, Jorge Javier Vázquez conectaba con la colaboradora para saber su decisión.

"De verdad, quiero agradecer a todas las personas del plató y que están en casa. Y que me ayudan. Pero son muchos días en los que llevo peleando, más de lo que imagináis", contaba Terelu. "La vida me ha enseñado que hay veces que no puedes, aunque quieras. Y hay veces que quieres mucho, pero no puedes", terminaba entre lágrimas.

Después de una dura confesión, Jorge Javier Vázquez le planteaba la posibilidad de posponer la decisión hasta la próxima gala. En este contexto, Sandra Barneda ha buscado una respuesta definitiva en 'Conexión Honduras': "Me encantaría que llegases a esos tres días. Pero es tu decisión. Tú lo sabes mejor que nadie si ha llegado ese momento o crees que tienes que abandonar".

Finalmente, Terelu Campos ha decidido abandonar 'Supervivientes 2025' de manera definitiva. "Quiero darle las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura", respondía.

"Con todo el respeto al equipo, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, sino para mi cuerpo", añadía la colaboradora de Mediaset.

No obstante, antes de abandonar Honduras, Sandra Barneda le ha pedido una última prueba: "Quiero que inaugures una de las secciones que más me gustan: el puente de las emociones". De esta forma, Terelu Campos ha cerrado su participación en 'Supervivientes 2025', recordando su familia y trayectoria.