Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FAMOSOS

La tercera boda de Cañizares: cómo un flechazo exprés lo ha devuelto al altar

Santiago Cañizares se ha dado el "sí, quiero" por tercera vez en una ceremonia íntima celebrada en Valencia con su novia Noemí, tras una relación exprés de apenas seis meses.

Cañizares y Noemí se dieron el &quot;sí quiero&quot;

Cañizares y Noemí se dieron el "sí quiero" / Instagram noemiperll

Álex Pareja

Álex Pareja

La boda entre Santiago Cañizares y Noemí tuvo lugar el 14 de noviembre de 2025 en la masía Mas de Alzedo, una finca del siglo XVIII restaurada y rodeada por el Parque Natural del Turia. La celebración fue civil y al aire libre, en un ambiente cargado de emoción y rodeado de familiares, amigos y personalidades del mundo deportivo como Juanma Castaño y Paco González.

El nuevo enlace

La historia de amor entre Cañizares y Noemí comenzó en mayo de 2025 tras conocerse por internet, en una muestra de los tiempos actuales incluso para las figuras públicas.

El exguardameta del Valencia CF, que ya ha pasado por el altar en dos ocasiones previas y es padre de siete hijos, confesó haber encontrado en Noemí a una mujer "extraordinaria" y decidió no esperar para consolidar la relación con el matrimonio.

En su trayectoria personal, Cañizares ha vivido momentos muy duros, como la ruptura de su anterior pareja en abril 2025 y la pérdida en 2018 de su pequeño Santi, un golpe que marcó profundamente a la familia.

Esta nueva boda en Valencia no solo representa un nuevo comienzo, sino también un homenaje al vínculo especial que el exportero mantiene con esta ciudad, donde vivió sus mejores años como futbolista y donde quiere iniciar esta nueva etapa con ilusión renovada.

La novia, Noemí, es catalana, originaria de Calella de Palafrugell, y mantiene un perfil discreto y alejado del mundo mediático. Cañizares llevó un chaqué azul noche elegante y moderno. La boda fue una ceremonia civil sencilla, sin misa, algo que Cañizares justificó por no haber obtenido la nulidad de su anterior matrimonio y su firme postura de no seguir con ese trámite.

Noticias relacionadas y más

Las palabras del exguardameta durante la ceremonia, cargadas de humor y emoción, lograron momentos de verdadera conexión y risas entre los asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ayuda vital de la Seguridad Social que garantiza un mínimo de 658,81 euros: cuantías y requisitos para llegar a fin de mes
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Te dan de baja en la Seguridad Social, recibes el finiquito y crees que te han despedido
  3. Confirmado por la Seguridad Social: estos son los pensionistas que no cobrarán la paga extra de Navidad
  4. El Congreso solicita a la Seguridad Social que deje de penalizar las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados
  5. Jorge Rey anuncia la llegada de una masa invernal a España: nevadas y temperaturas bajo cero
  6. Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
  7. Javier Clemente, exseleccionador, explota contra Vinicius: 'Muy feo. Es de no tener cultura futbolística
  8. Confirmado por la Seguridad Social: Este es el día en que se cobrarán las ayudas de1.600 euros de noviembre

"Hay que evitar las copropiedades": la advertencia de Antonio Martínez, experto abogado, sobre la herencia

"Hay que evitar las copropiedades": la advertencia de Antonio Martínez, experto abogado, sobre la herencia

"Tiene tremendas carencias técnicas": experto advierte sobre las balizas V16

"Tiene tremendas carencias técnicas": experto advierte sobre las balizas V16

La tercera boda de Cañizares: cómo un flechazo exprés lo ha devuelto al altar

La tercera boda de Cañizares: cómo un flechazo exprés lo ha devuelto al altar

¿Monedas físicas o criptomonedas? Descubre cuál es la mejor inversión en la actualidad

¿Monedas físicas o criptomonedas? Descubre cuál es la mejor inversión en la actualidad

Los pensionistas madrileños sonríen: El nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026

Los pensionistas madrileños sonríen: El nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026

Una experta en finanzas revela cómo ahorrar más de 400 euros al mes con un truco infalible

Una experta en finanzas revela cómo ahorrar más de 400 euros al mes con un truco infalible

Paula Badosa se sincera sobre su relación con Tsitsipas y lanza un dardo

Paula Badosa se sincera sobre su relación con Tsitsipas y lanza un dardo

De pintor de coches a cobrar 3.000 euros de pensión: la historia de Pepe, un jubilado que ha cotizado durante 45 años

De pintor de coches a cobrar 3.000 euros de pensión: la historia de Pepe, un jubilado que ha cotizado durante 45 años