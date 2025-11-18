La tercera boda de Cañizares: cómo un flechazo exprés lo ha devuelto al altar

La boda entre Santiago Cañizares y Noemí tuvo lugar el 14 de noviembre de 2025 en la masía Mas de Alzedo, una finca del siglo XVIII restaurada y rodeada por el Parque Natural del Turia. La celebración fue civil y al aire libre, en un ambiente cargado de emoción y rodeado de familiares, amigos y personalidades del mundo deportivo como Juanma Castaño y Paco González.

El nuevo enlace

La historia de amor entre Cañizares y Noemí comenzó en mayo de 2025 tras conocerse por internet, en una muestra de los tiempos actuales incluso para las figuras públicas.

El exguardameta del Valencia CF, que ya ha pasado por el altar en dos ocasiones previas y es padre de siete hijos, confesó haber encontrado en Noemí a una mujer "extraordinaria" y decidió no esperar para consolidar la relación con el matrimonio.

En su trayectoria personal, Cañizares ha vivido momentos muy duros, como la ruptura de su anterior pareja en abril 2025 y la pérdida en 2018 de su pequeño Santi, un golpe que marcó profundamente a la familia.

Esta nueva boda en Valencia no solo representa un nuevo comienzo, sino también un homenaje al vínculo especial que el exportero mantiene con esta ciudad, donde vivió sus mejores años como futbolista y donde quiere iniciar esta nueva etapa con ilusión renovada.

La novia, Noemí, es catalana, originaria de Calella de Palafrugell, y mantiene un perfil discreto y alejado del mundo mediático. Cañizares llevó un chaqué azul noche elegante y moderno. La boda fue una ceremonia civil sencilla, sin misa, algo que Cañizares justificó por no haber obtenido la nulidad de su anterior matrimonio y su firme postura de no seguir con ese trámite.

Las palabras del exguardameta durante la ceremonia, cargadas de humor y emoción, lograron momentos de verdadera conexión y risas entre los asistentes.