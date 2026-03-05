Ter Stegen sorprende a Ona Sellarès con un regalo romántico por su primer aniversario juntos

Una vez más, Marc-André ter Stegen y Ona Sellarès siguen demostrando que su relación está atravesando uno de sus mejores momentos. La pareja no deja de gritar el amor que sienten el uno por el otro a los cuatro vientos y ahora ha sorprendido celebrando una fecha muy especial, con un gesto muy romántico que no ha pasado desapercibido.

La encargada de compartir el momento ha sido la propia Ona Sellarès, que publicó en Instagram una imagen del regalo que le hizo el portero alemán: un enorme ramo de flores acompañado de una dedicatoria de lo más cariñosa, como no puede ser de otra forma.

Junto a la imagen, la catalana escribió una frase que muchos interpretaron como una celebración de su primer aniversario juntos: "que bonito pasa el tiempo a tu lado, por todos los años más", escribió en una storie que rápidamente captó nuestra atención.

Este gesto del guardameta se produce apenas unos días antes de que se cumpla un año de su divorcio con Dani Jehle: el 7 de marzo del año pasado, el futbolista comunicó públicamente el final de su matrimonio.

Si lo recuerdas, se trata de una separación que generó una enorme repercusión mediática en el mundo del fútbol, aunque el propio Ter Stegen dejó claro que se trataba de una ruptura amistosa. Ambos aseguraron que su prioridad seguiría siendo el bienestar de sus dos hijos.

Pocos meses después, el portero presentó públicamente a Ona Sellarès como su nueva pareja y ahora sabemos que la relación pudo comenzar apenas unos días antes de anunciar el divorcio de su anterior pareja.

Desde ese momento en el que oficializaron la relación, ambos han compartido numerosos viajes, escapadas y momentos románticos en redes sociales. Las fotografías juntos en distintos han mostrado una relación muy consolidada, que de momento parece irrompible.

Ahora, con este ramo de flores y el mensaje que lo acompaña, la pareja parece celebrar un nuevo capítulo en su historia. Un pequeño gesto que confirma que el amor entre Ter Stegen y Ona Sellarès sigue creciendo.