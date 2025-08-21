En teoría es una moneda de 50 céntimos de euro, pero te pueden dar miles de euros por ella

El mercado del coleccionismo de monedas es uno que nos puede dejar sorpresas increíbles, sobre todo en lo relativo a nuestro balance económico. Por ello, en este caso vale la pena prestar atención a la moneda de 50 céntimos de euro de la que voy a hablar.

Esta moneda belga podría darte una inmensa alegría

En efecto, se trata simplemente de una moneda de 50 céntimos de euro, ni más ni menos que de un ejemplar de Bélgica acuñado en el año 1999. No obstante, su valor en subastas se sitúa de forma bastante común en los 1000 euros. En casos extremos, hasta casi 9 mil euros.

¿Cómo puede existir una diferencia tan grande entre su valor y su precio en subasta? Pues porque al parecer, unos cuantos de estos ejemplares fueron producidos con un exceso de metal que provocó una serie de alteraciones en la estructura general de la moneda.

Moneda de 50 céntimos de euros de Bélgica (1999) / SPORT.es / SPORT

Esas alteraciones son de una gran variedad, como por ejemplo la presencia de estrellas desiguales en el diseño. Una mínima deformación respecto al estándar ya es suficiente en estos contextos de coleccionismo para hacer que el valor de la pieza se dispare considerablemente.

Asimismo, también hay que considerar que dado que hablamos de una moneda acuñada hace más de 20 años, la realidad es que no son demasiados los ejemplares que se encuentran en buen estado actualmente. Eso, de nuevo, le suma valor y hace que no sea una moneda más de 50 céntimos de euro.

Para que su identificación sea más sencilla, señalaré un detalle clave que habéis podido apreciar en la imagen que he compartido de la moneda: en esta se puede encontrar el retrato del Rey Alberto II. Si vuestro ejemplar cuenta con otra ilustración, claramente se trata de una pieza distinta incluso si es una moneda de 50 céntimos de euro.

¿Qué podéis hacer en caso de no estar seguros sobre si el valor de vuestra moneda de 50 céntimos de euros belga es el que he especificado? Como siempre, acudir a establecimientos especializados o dar con profesionales reconocidos en el campo del coleccionismo de monedas.

Así que ya sabes, incluso si no cuentas con este ejemplar belga en tu colección, es un recordatorio más de que toda moneda puede tener un valor oculto que desconoces. Por lo tanto, ante la duda, intenta conservar todas las piezas posibles.