El tenso cara a cara entre Toni Freixa y José Luis Sánchez en 'El Chiringuito': "Ya está bien de victimismo"

La polémica entrada de Gavi sobre Rodri durante un entrenamiento de la selección española protagonizó uno de los momentos más tensos de 'El Chiringuito'. El centrocampista del FC Barcelona pisó el tobillo del jugador del Manchester City mientras ambos disputaban un balón, una acción que provocó el gesto de dolor de Rodri y desató numerosas reacciones en redes sociales.

Aunque muchos aficionados consideraron que se trató de una jugada fortuita fruto de la intensidad habitual de Gavi, otros criticaron la dureza de la acción, generando un debate que terminó trasladándose al plató del programa.

Toni Freixa fue uno de los principales defensores del futbolista azulgrana. El abogado rechazó que la jugada pudiera calificarse como una agresión y aseguró que se estaba construyendo un relato injusto alrededor del jugador: "Ya sé que interesa ahora poner a Gavi… es una jugada en la que Rodri quiere cubrir el balón y pone pie. El otro viene corriendo y le pisa".

José Luis Sánchez le acusó de victimismo tras sus palabras: "Con todo el cariño del mundo, ya está bien de victimismo. No es el Chiringuito de Toni. Aguantas toda la semana e intentas venir aquí de víctima, diciendo que todos nos atacan". Sin embargo, el letrado no se calló y respondió: "¿Pero cómo que victimismo? Se está vendiendo una agresión de Gavi cuando es al revés".

La discusión dio entonces un giro hacia el caso Negreira. José Luis Sánchez recordó las informaciones publicadas sobre unas anotaciones atribuidas a la conocida mediáticamente como "fontanera del PSOE", documentación que habría sido incorporada a investigaciones analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según explicó el periodista, en esas notas aparece mencionado el término "Negreira", algo que cree que podría tener relevancia dentro de futuras investigaciones.

"Escucha atentamente que luego te va a pillar como cuando pagaban a Negreira y tú no te enterabas. Intentas hacer trucos de abogado y aquí no cuelan. Ha salido una libretita maravillosa sacada por la UCO de la supuesta fontanera del PSOE, donde hay una palabra clave que aparece: Negreira", afirmó José Luis Sánchez.

Freixa rechazó la información y cuestionó la credibilidad que José Luis Sánchez otorgaba a esas informaciones. "La UCO es muy creíble, son los que hicieron un informe para meter a Sandro Rosell en la cárcel", respondió con ironía el exdirectivo azulgrana, en referencia a anteriores investigaciones que afectaron al expresidente del Barcelona.

José Luis Sánchez insistió en que las informaciones conocidas reforzarían algunas de las sospechas que rodean al caso Negreira: "Las informaciones están contando que ese Estado contra todos que dice Laporta intentaba desviar y que no se cumpliera la sanción al Barcelona". Freixa mostró su incredulidad ante esas afirmaciones y respondió: "¿Pero qué sanción? ¿De qué me hablas? Os hacéis unas pajas mentales. Estáis de camisa de fuerza. Es preocupante".

Noticias relacionadas

José Luis Sánchez aseguró que seguirán apareciendo informaciones relacionadas con este asunto y lanzó una advertencia directa al entorno azulgrana: "La Guardia Civil os está cercando y esto es cuestión de tiempo. No sé si pasarán tres meses o tres años, pero va a salir". Freixa preguntó entonces qué era exactamente lo que iba a salir a la luz. "Te recomiendo informarte de vez en cuando. El círculo se está estrechando y se está acercando la hora", sentenció el periodista madridista.