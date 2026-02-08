Tensión en la Seguridad Social con las bajas: Los trabajadores que la pidan más de una vez al año, en la diana

En España se ha detectado un crecimiento anormal del gasto anual para la incapacidad temporal, superando ya los 16.500 millones de euros al año.

Por ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha iniciado una importante propuesta en la que va a intentar frenar esta tendencia. Lo ha hecho ante la Seguridad Social con un exhaustivo estudio y con una clara petición.

En el resumen del informe, la AIReF menciona la reiteración como uno de los principales motivos del aumento de este gasto. De hecho, en el estudio se aprecia que el porcentaje de trabajadores que se cogen más de una baja al año en 2017 era del 23% y que en 2024 ascendió al 31,8%.

De hecho, han realizado un análisis en el que se demuestra que haber pedido una baja el año anterior dispara las posibilidades de que se pida una nueva en un 250%.

La organización le pide a la Seguridad Social que se investigue más exclusivamente a cada trabajador que tenga más de una baja al año. "Diseñar protocolos de control más intensivos para aquellos trabajadores que inicien un segundo proceso de IT o sucesivos dentro de un mismo año natural", es lo que explica la AIReF.

Las revisiones médicas también sufrirían cambios de llevarse a cabo esta propuesta. Y es que piden instaurar un sistema en el que las inspecciones médicas se lleven a cabo desde mucho más temprano y que no haya que esperar hasta que se conviertan en bajas de larga duración.

La AIReF también explica en su análisis que las condiciones de los convenios colectivos también afectan a la frecuencia con la que un trabajador pide más de una baja al año; aseguran que los empleados que reciben el 100% de su sueldo en una baja tienden a pedir una segunda baja en el mismo año en un 18% más.