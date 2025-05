La tensión entre las playas de 'Supervivientes 2025' aumenta por el robo de comida

Esta noche, se ha producido un cambio sin precedentes en 'Supervivientes 2025'. La colaboradora y exconcursante, Terelu Campos, ha vuelto a Honduras para comunicar la unificación de playa Calma y playa Furia. No obstante, la situación entre ambos equipos es más tensa que nunca, complicando su futura convivencia.

La semana pasada, los miembros de playa Furia se saltaron las normas del programa, robando comida de su recompensa. Los participantes justificaron su acción, argumentando que lo hicieron para compartirla con Carmen Alcayde, que no pudo disfrutar de la cena al igual que sus compañeros.

Makoke y Nieves fueron las primeras en confesar que habían visto a Álvaro y Escassi quedarse con algunas hamburguesas. La declaración fue vista como una traición para los habitantes de playa Furia, etiquetándolas de 'chivatas'.

Este jueves, los concursantes han tratado la polémica en la Palapa. En primer lugar, las informadoras pidieron disculpas a Borja, cosa que no afectaba a la decisión del programa.

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' arregló las cosas con las participantes, pero ha tenido sus diferencias con Pelayo y se ha defendido ante la otra playa. "Lo que digo es que a ellos, que han estado en esta situación, les falta empatía. Porque cuando se nos pilló, a Pelayo le dije que estábamos pasando el peor momento y que Carmen no comió y que cogimos unos trozos para ella. Y me dijo '¿y nosotros qué?'".

Para Montoya y Carmen Alcayde, este perdón no es más que una recogida de cable. "Es que dices una cosa y dices otra cuando habla Álex o Borja", expresaba el sevillano.

En este momento, Jorge Javier Vázquez ha querido saber la opinión de Pelayo. "Estaba sumando cuanto da si calculas las letras que son cable", decía sin dar importancia a lo que explicaba su compañero.

"Pelayo, a lo mejor no lo he pillado, ¿quieres decir que cuando habla Montoya desconectas para no aburrirte?", preguntaba el presentador. "Me parece que estoy viendo el circo de la tele con tanta onomatopeya y caritas", respondía el diseñador. "¿Qué personaje sería Montoya de un circo?", replicaba el comunicador. "Sería un domador de leones, pero de los frustrados, de los que no hacen mucho", zanjaba Pelayo de forma tajante.