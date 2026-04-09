Tensión máxima entre Álvaro Morata y Alice Campello

"Todo lo bueno se acaba", dice el refrán. Y, efectivamente, hace unos meses Álvaro Morata, delantero del Como, y Alice Campello, creadora de contenido, decidieron poner fin a su relación después de más de ocho años. Han vivido varias idas y venidas, especialmente en 2024, cuando anunciaron su ruptura, pero a los cinco meses ya volvían a estar más enamorados que nunca.

Sin embargo, en esta ocasión, parece que ya no hay vuelta atrás, y a pesar de que lo han intentado de todas las maneras posibles, la opción más fácil ha sido la separación.

El delantero del Como aseguró a Alexia Rivas, colaboradora del programa de Telecinco 'Fiesta', que no hubo ninguna tercera persona y dejó claro que "estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren, pero no se entienden", desvelando el motivo real de la ruptura.

Para ambos, lo más importante es estar unidos por sus cuatro hijos, quienes están viviendo en Milán gracias a Morata. Ayer, la revista 'Diez Minutos' contó en exclusiva un encuentro que vivieron en el parque CityLife, donde se palpó la tensión.

Quedaron en el parque, donde se pusieron a jugar a la pelota y Morata se animó a dar unos toques, pero al mismo tiempo quedó demostrado que la distancia entre él y Alice es más que evidente.

"Apenas interactuaron, y no solo eso: ella se enganchó al móvil nada más aparecer Álvaro y, cuando hubo que marcharse a casa, Morata se marchó con los niños y Alice se fue sola", apuntan desde 'Diez Minutos'.

Álvaro Morata y Alice Campello, pillados por la revista 'Diez Minutos' / SPORT

A pesar de que él recientemente había dicho que no tiene ningún problema, las imágenes captadas por 'Diez Minutos' demuestran todo lo contrario.

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Cabe recordar que Alice llegó a dedicarle un mensaje a Morata por el Día del Padre a través de su cuenta de Instagram, donde lo calificó como "súper padrazo".