SOCIEDAD
Tensión por el jamón ibérico: PP y PSOE enfrentados por la nueva norma que favorece a Guijuelo
El jamón ibérico enfrenta una guerra política entre el PP y el PSOE por los cambios en la DOP
La polémica por la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Guijuelo ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el Ministerio de Agricultura, dirigido por el socialista Luis Planas, y los gobiernos autonómicos del PP en Extremadura y Andalucía.
Ambas comunidades autonómicas reclaman una recitifación del acta de la reunión de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada, celebrada el pasado 20 de agosto, al asegurar que se abstuvieron y no votaron a favor de los cambios aprobados por el Ministerio.
¿De dónde viene toda esta historia? La controversia surge tras la autorización a Guijuelo para introducir una nueva categoría de cerdo 50% raza ibérica, permitiendo el cruce de una hembra ibérica con un macho Duroc.
Dicho cambio ha sido calificado como una "modificación normal", evitando su paso por la Comisión Europea y agilizando mucho el trámite, algo que cuestionan tanto Andalucía como Extremadura, que exigen aplicar el procedimiento nacional de oposición para permitir posibles alegaciones de otras DOP del sector.
De hecho, las denominaciones Los Pedroches, Dehesa de Extremadura y Jabugo ya han presentado recursos contra la decisión que ha tomado el Ministerio, denunciado dos asuntos principalmente: falta de transparencia y ausencia de consulta previa.
Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio asegura que las comunidades tuvieron tiempo más que suficiente para enviar sus informes (Extremadura el 11 de julio, Andalucía el 15 y Castilla y León el 16) y que la falta de respuesta al correo final enviado el 18 de agosto se interpretó como abstención.
Sin embargo, los gobiernos autonómicos critican los plazos ajustados (menos de 48 horas para remitir una respuesta) y acusan al Ministerio de alterar el acta de reunión.
- Críticas por esta escena de Ayuso antes del desfile del 12 de octubre
- Gonzalo Bernardos, economista (62 años): “Los jubilados cobran cerca de 2.000 euros, por eso el sistema...”
- Leo Messi desata la locura: la reacción viral de los jugadores argentinos en las gradas del Inter de Miami
- Comunicado de Joana Sanz tras el nacimiento de su hijo: 'Hay gente que le ha deseado el mal a nuestro bebé
- La anécdota de Shawn Kemp con Michael Jordan: 'Fumé antes de enfrentarme a él y jugué...
- David Beckham se deja deleitar con el plato especial del restaurante Botafumeiro en Barcelona
- Un cromo de Lamine Yamal casi alcanza los 100.000 euros en una subasta
- Álvaro Soler: 'La ilusión de este Barça es embriagadora