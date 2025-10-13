Tensión por el jamón ibérico: PP y PSOE enfrentados por la nueva norma que favorece a Guijuelo

La polémica por la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Guijuelo ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el Ministerio de Agricultura, dirigido por el socialista Luis Planas, y los gobiernos autonómicos del PP en Extremadura y Andalucía.

Ambas comunidades autonómicas reclaman una recitifación del acta de la reunión de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada, celebrada el pasado 20 de agosto, al asegurar que se abstuvieron y no votaron a favor de los cambios aprobados por el Ministerio.

¿De dónde viene toda esta historia? La controversia surge tras la autorización a Guijuelo para introducir una nueva categoría de cerdo 50% raza ibérica, permitiendo el cruce de una hembra ibérica con un macho Duroc.

Dicho cambio ha sido calificado como una "modificación normal", evitando su paso por la Comisión Europea y agilizando mucho el trámite, algo que cuestionan tanto Andalucía como Extremadura, que exigen aplicar el procedimiento nacional de oposición para permitir posibles alegaciones de otras DOP del sector.

De hecho, las denominaciones Los Pedroches, Dehesa de Extremadura y Jabugo ya han presentado recursos contra la decisión que ha tomado el Ministerio, denunciado dos asuntos principalmente: falta de transparencia y ausencia de consulta previa.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio asegura que las comunidades tuvieron tiempo más que suficiente para enviar sus informes (Extremadura el 11 de julio, Andalucía el 15 y Castilla y León el 16) y que la falta de respuesta al correo final enviado el 18 de agosto se interpretó como abstención.

Sin embargo, los gobiernos autonómicos critican los plazos ajustados (menos de 48 horas para remitir una respuesta) y acusan al Ministerio de alterar el acta de reunión.