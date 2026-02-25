Tensión en 'El Hormiguero': María Pombo destapa quién pide siempre perdón en casa

La visita de María Pombo y Pablo Castellano a 'El Hormiguero' dejó uno de los momentos más comentados de la semana. La pareja acudió al programa de Pablo Motos para presentar la nueva temporada de su docurreality 'Pombo' en Amazon Prime Video, pero acabó protagonizando un divertido cruce en pleno directo.

Todo comenzó cuando el presentador quiso indagar en las discusiones del matrimonio. Castellano aseguró que cuando "pelea", las consecuencias para él "son malísimos".

En ese momento, la influencer le cortó sin titubear: "no vayas de buenecito", un comentario que provocó carcajadas en el plató y dejó claro que, pese a la imagen idílica que proyectan en redes, en casa hay roces como los hay en cualquier pareja.

El empresario intentó defenderse que siempre mira a su mujer tras cada comentario para comprobar si habrá bronca o no. Sin embargo, Pombo insistió en que suele ser él quien "la caga" y quien termina pidiendo perdón.

María Pombo y Pablo Castellano confirman que van a terapia de pareja y hablan de su paternidad

Evidentemente, más allá del pique, todo quedó en una anécdota. Una que se suma a esa terapia de pareja a la que ambos acuden desde hace tiempo y que ha sorprendido mucho a sus seguidores.

Tanto María como Pablo coincidieron en que fue "un antes y un después" en su relación: "no estábamos pensando en separarnos, pero sí era un momento de mucha tensión", confesaron. Una terapia que les ayudó a transformar discusiones enquistadas en conversaciones mucho más sanas.

Otro tema que acabó saliendo a la luz es su tercera paternidad, admitiendo que pasar de dos a tres hijos ha sido mucho más sencillo de lo que hubieran imaginado. Adhora, además, afrontan una nueva etapa profesional y personal, con planes de mudanza temporal a Miami (Estados Unidos) y una nueva temporada de su reality que ya está disponible en Amazon Prime Video.