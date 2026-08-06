Tensión en Ceuta: En Marruecos ya se habla de una nueva entrada masiva el próximo 15 de agosto y la Guardia Civil espera

La entrada masiva ilegal de más de 70.000 inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta del pasado 30 de julio sigue dando de qué hablar y continúan los debates en la mayoría de medios de comunicación españoles.

Ahora, tras el regreso de un gran número de migrantes a Marruecos por cuenta propia, la máxima preocupación es la repartición de los menores no acompañados entre las diferentes Comunidades Autónomas, algo que ha generado todavía más tensión en la relación de algunos gobiernos regionales dominados por partidos contrarios a Pedro Sánchez con el Ejecutivo central.

31/07/2026 Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026. / MARCOS MORENO / Europa Press

Mientras, los ceutíes siguen con su día a día con la máxima normalidad posible, aunque los rumores de una nueva llegada masiva en los próximos días ha vuelto a provocar temor entre la ciudadanía.

Con mensajes del estilo "es nuestra última oportunidad", algunos perfiles de relevancia marroquíes están instando a intentar un nuevo acceso a Ceuta de cara al próximo sábado 15 de agosto. Algunos de los grupos creados expresamente para la ocasión ya cuentan con más de 1.000 miembros.

Decenas de personas esperan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). / Europa Press / Europa Press

La sola posibilidad de que esto ocurra ha provocado una nueva alarma entre la ciudadanía, que se prepara para una posible nueva jornada de tensión y miedo. Durante las jornadas previas a la llegada de gente de finales de julio ya se vivió un clima parecido en las redes sociales del país norteafricano.

Para más inri, la empresa de seguimiento digital 'El Periódico Golden Owl' ha podido registrar unos 5.000 perfiles que promocionan la segunda oleada en Ceuta y que coinciden con los mismos que ya lo hicieron con la primera.

Desde la Guardia Civil se ha emitido un comunicado al cual ha tenido acceso el programa 'Mañaneros' de RTVE en el que asegura tener constancia de la situación: "El riesgo de materialización es real, pero su magnitud es incierta. La actuación preventiva de Marruecos en carreteras, estaciones, Fnideq y la costa será determinante, al igual que el refuerzo español", apunta el cuerpo.

Marruecos se enfrenta a críticas internas por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta / MARCOS MORENO / Europa Press

"La investigación permite afirmar, con confianza alta, que desde finales de julio y comienzos de agosto de 2026 circulan en redes sociales utilizadas por jóvenes marroquíes llamamientos para intentar una nueva entrada colectiva en Ceuta alrededor del 15 de agosto", comentaba el comunicado.

La autoridad indica que ha revisado grupos en WhatsApp, Instagram y Facebook y que ha contabilizado a más de 400.000 participantes, aunque las cifras "deben interpretarse con cautela" y no existe un temor tanto por la cifra recogida, sino por el perfil de los promotores.