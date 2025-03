La tensa discusión entre Risto Mejide y Xavier García Albiol tras participar en una desokupación

Risto Mejide, presentador de 'Todo es Mentira', ha tenido una tensa discusión con el que es el alcalde del PP en Badalona, Xavier García Albiol, en una conexión durante el mencionado programa de Cuatro.

Este encontronazo tiene lugar después de lo ocurrido con García Albiol y una okupa, ya que el alcalde de la ciudad de Badalona se personó cerca de una vivienda que había sido okupada recientemente. Albiol afirmó que su presencia allí se debía a la petición de los vecinos.

A pesar de la preocupación por la okupación y la delincuencia en la ciudad catalana, la verdad es que la presencia del alcalde tenía más tintes de campaña que otra cosa, y así lo pensó el propio Risto Mejide.

"Menuda campañita te has marcado. Es evidente el rédito electoral que todo esto te da, de: 'qué bien lo hacemos y estamos aquí contra Pedro Sánchez'...", comenzó diciendo Risto Mejide, mostrando su contundencia en 'Todo es Mentira'. La respuesta del alcalde del Partido Popular fue insistir en que solo había hecho "lo que le piden los vecinos", como indicamos antes.

Según las palabras de García Albiol, los vecinos habían avisado de que la situación se había enquistado y reclamaron su presencia. "Me presenté aquí, donde el conflicto. Creo que es mi obligación. Creo que es el papel del un alcalde. Solo digo que si yo no llego a estar aquí, ese piso estaría hoy okupado y haciendo la vida imposible al resto de vecinos", afirmó Albiol en su intervención en el programa de Cuatro.

Sin embargo, esas palabras no estaban convenciendo a Risto, que no dudó en insistir con su crítica hacia el alcalde de Badalona, indicando que estaba sorprendido por la "campaña" que Albiol parecía estar llevando a cabo con todo lo ocurrido.

La respuesta de Albiol fue la de desviar la atención y argumentar la importancia de afrontar el problema de la okupación. Ahora bien, Risto Mejide le interrumpió para decirle lo siguiente: "Admíteme que lo estás haciendo para poner en evidencia ese problema y por eso te has marcado la campaña. No nos vendas una película de salvador de la patria. Los alcaldes están para algo más que para ir desahuciando una persona tras otra. Y no me digas que es una anécdota".

Para dar más peso a sus palabras, el presentador de 'Todo es Mentira' afirmó que el lugar desde el que se estaba haciendo la conexión fue sugerido por el equipo del alcalde de Badalona. "Esta conexión que estamos teniendo tú y yo, el lugar lo ha sugerido tu equipo. Me parece bien. Pero no engañemos a la audiencia. Igual hay que ir a las causas del problema, no a las campañitas de YouTube", dijo Risto.

A García Albiol no le quedó otra que reconocer que "sí hay una intencionalidad" en su actuación, aunque siguió negando que eso fuese una campaña. El alcalde del PP estaba hablando y compartiendo datos, cuando Mejide le cortó para indicar que el verdadero problema "son otras cosas y está en otro sitio".

"Solo me queda pedirte que ese mismo empeño que pones desokupando una casa lo pongas también dentro de tu partido para que presione en el Congreso de los Diputados para que se cambie la ley, porque seguro que todos los alcaldes y alcaldesas de España se beneficiarán de esa medida", sentenció el presentador del programa de Cuatro.