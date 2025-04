La tensa discusión entre Laura Cuevas y su marido en 'Supervivientes 2025'

En los últimos días, la organización de 'Supervivientes 2025' había anunciado una sorpresa para Laura Cuevas. La participante está nominada junto a Montoya, Carmen Alcayde y Álex Adrover, y corre el riesgo de ser expulsada del concurso.

En este contexto, su marido, Carlos Calderón, ha viajado hasta Honduras para reencontrarse con ella después de unas duras declaraciones. La televisiva ha confesado a sus compañeros el descontento que siente con su actual matrimonio.

Laura Cuevas aseguraba que "no hay comunicación, ni tenemos tiempo para nosotros". Durante su tiempo en Cayos Cochinos, la andaluza asegura que "me he dado cuenta aquí de que no soy feliz". Por este motivo, Carlos se ha trasladado hasta el concurso, buscando explicaciones.

Antes del reencuentro, Calderón se ha sincerado con Sandra Barneda. "Estoy bastante decepcionado con todo lo que está pasando. No me merezco nada de lo que está diciendo", explicaba.

Mientras, Laura Cuevas acudía hasta el lugar del reencuentro pensando que participaba en una prueba de recompensa. La actividad terminaba con una puerta en medio de playa, y detrás de ella se encontraba su marido.

"Sigues mintiendo como una campeona. ¿No estábamos juntos cuando yo lo pillé?", recriminaba. Carlos hacía referencia a una supuesta infidelidad, que Laura niega asegurando que se estaban "dando un tiempo". "Cuando llegue a España lo voy a demostrar, voy a mostrar los mensajes. Yo trabajo para dejarte a ti dinero", decía enfadado.

La discusión ha ido escalando, y Laura le ha reprochado a su marido que no le dedica atención: "Nunca hay tiempo para mí y yo siempre esperándote. Llevo una vida de mierda". Cuevas repetía que "no había dicho nada malo" de su novio, mientras que Carlos decía que "he venido aquí para defenderme de tus palabras".

La televisiva incidía en las buenas palabras que también ha dedicado, y que no habían tenido mención: "He dicho en varias ocasiones que es el amor de mi vida, pero que en los últimos años no ha sido así". Sin entenderse, ambos se despedían del lugar. No obstante, Sandra Barneda ha anunciado que este martes volverán a tener un encuentro en 'Tierra de nadie'.