El teniente Óscar Sanz, piloto del Ejército español, asegura: “El desfile de Madrid es uno de los vuelos más complejos que existen”

Para Óscar Sanz, la vocación militar no vino por casualidad, sino que fue algo prácticamente innato: de Torrejón de Ardoz y con familia de militares, siempre tuvo claro que su lugar estaba en la aviación: "Yo quería ser piloto de combate, era lo que había querido siempre, desde pequeñito", decía.

Tras la despedida del mítico escuadrón el pasado mes de junio, Sanz ha sido ascendido y actualmente forma parte del equipo de instructores que entrena a los futuros pilotos de la AGA en Murcia.

A partir de este sábado, Sanz estará desplegado en la Base Aérea de Getafe, desde donde despegará con su PC-21 para participar en el Desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Será una edición especial, ya que marcará la primera aparición pública de los aviones suizos PC-21, retransmitida en directo para todo el mundo.

"Es uno de los más difíciles"

En declaraciones al diario AS, el capitán reconoce que, pese a la intensa preparación, los nervios siempre están presentes. “El desfile de Madrid es uno de los vuelos más complejos que hay”, explica. “Coincidimos muchas aeronaves en un mismo espacio aéreo, volamos muy cerca unos de otros y a distintas velocidades. Además, hay que estar atentos a las aves y preparados para cualquier imprevisto, incluso el mal tiempo”, dice.

Sanz recuerda un incidente reciente durante los entrenamientos, cuando unas aves impactaron contra el motor de una PC-21 sin causar daños. “El aire es un lugar para los pájaros; nosotros somos intrusos ahí”, comenta con una sonrisa.

Este será su segundo desfile nacional y el primero formando parte de la nueva Formación Mirlo, una estructura completamente distinta a la de la Patrulla Águila.

“Hace dos años volábamos con la Patrulla, que ya tenía 38 años de historia. Ahora todo es nuevo. No podemos esperar que salga igual, pero daremos lo mejor de nosotros”, asegura.

Aunque volverá a ocupar el punto 2 en la formación, por casualidad, como entonces, Sanz aclara que todavía no hay una designación definitiva para las posiciones. “Volaré junto a un compañero experto en la Pilatus”, señala, destacando las virtudes del nuevo avión en la enseñanza militar.

Sobre la retirada del C-101, muestra cierta nostalgia, pero también ilusión por lo que viene: “El C-101 me ha dado muchísimo, pero no quiero quedarme anclado en el pasado. Este nuevo avión suena diferente, y pronto será igual de reconocible para todos. Lo importante es que el domingo la gente disfrute”.