"Tenía que salir en ropa interior": Ana Morgade cuenta la terrible experiencia machista que sufrió en televisión

Ana Morgade es una de las presentadoras y humoristas más conocidas del país. Cuenta ya con una larga trayectoria a sus espaldas llena de experiencias. Por supuesto, muchas de ellas son muy positivas, pero hay otras tantas que le hicieron pasar una mala época.

En su última aparición en el programa de La2 "Al cielo con ella", Ana cuenta una de las experiencias más machistas que ha sufrido nunca en televisión y que es de cuando estaba empezando en su carrera.

Comienza hablando del jefe que tuvo y que fue el culpable de esa mala experiencia, diciendo que es algo que "nunca he contado. Fue el jefazo de un programa en el que yo trabajé, no sé si sigue siéndolo, cuando yo estaba empezando. Sigue trabajando en televisión, lo único es que no me acuerdo del nombre. Era un saco de mierda que flipas”.

La actitud machista que tenía el hombre era más que evidente, señalando que quería que las mujeres llevasen pantalones muy cortos. Y no solo eso, sino que también “era de estos que pasaba delante de mí y decía: ‘A esta con más escote, que tiene las tetas gordas”.

Ella se negaba, lo que provocó encontronazos entre ambos. “Yo dije que no quería hacerlo. Le pillé por banda y se lo dije.

Se volvió loco y empezó a chillarme, era una cosa delirante. Me insistía en que esto era humor y yo le respondí: ‘Si quieres hacer reír, ponte tú la ropa interior que me vas a dar. Tú no quieres hacer comedia, tú solo me quieres ver vestida así’”.

Termina la historia contando que tuvo que trabajar con él hasta que se terminó el formato, pero siempre se negó a hacer lo que él le pedía.

Esto hizo que el hombre le dijese que se iba a asegurar de que no iba a hacer televisión en su vida. Morgade concluye la historia diciendo "No te salió, rey".