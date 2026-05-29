Tenía contrato de 5 años, pero el casero intentó echarle antes: la Justicia acaba dando la razón al inquilino

Imagina tener contrato de 5 años de alquiler y que tu casero opte por finalizar esa vinculación antes de tiempo. Pues bien, un caso concreto con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en mano muestra que tienes las de ganar.

Las 4 condiciones que debe cumplir un casero para recuperar una vivienda antes de los 5 años

Este caso se remonta a octubre de 2019, cuando se firmó un contrato de alquiler con una duración de 2 años. En 2023, el casero informó por burofax de que no se aplicaría la prórroga. Y a partir de ahí surgió el conflicto.

Acorde a la LAU, el contrato de alquiler en cuestión debía estar protegido todavía por la prórroga obligatoria de 5 años. Y es que el casero solamente podía reclamar la vivienda de la forma en la que lo hizo bajo una serie de condiciones.

Según recoge la ley, es necesario cumplir estos 4 apartados para poder forzar una cancelación temprana del contrato del alquiler:

Es necesario aclarar quién necesita la vivienda por parte del casero, ya sea el propietario, un hijo o familiar directo.

por parte del casero, ya sea el propietario, un hijo o familiar directo. A su vez, el casero está en la obligación de justificar por qué la persona en cuestión necesita ese mismo piso .

. Además, el aviso al inquilino debe realizarse con un mínimo de dos meses de antelación .

. En última instancia, explicada la necesidad del piso, el casero también debe aportar una serie de pruebas que respalden dicha necesidad.

Una pareja orgullos muestra las llaves de su casa. / sport

Acorde a la Audiencia Provincial de Girona, el casero no llegó a cumplir ninguno de estos requisitos necesarios. Es decir, ni aportó una razón ni pruebas convincentes, ni tampoco respetó los plazos con los que hay que trabajar en este caso.

A consecuencia de ello, la justicia denegó la reclamación del casero, alegando que no era posible prescindir de la prórroga de 5 años simplemente porque el propietario quisiera el piso en ese momento concreto.

El caso es importante porque recuerda cuáles son los límites en estos escenarios: otros inquilinos que sufran el mismo tipo de presión en situaciones similares podrán apoyarse en los condicionantes de la LAU para defender su posición.

En definitiva, la resolución deja una enseñanza clara: que un propietario quiera recuperar una vivienda no significa automáticamente que pueda poner fin al contrato. Si no cumple todos los requisitos que marca la ley, el inquilino mantiene intactos sus derechos.