Puede que tengas un CI alto y no lo sepas: las 6 'manías' más comunes según la psicología

Por lo general existen una serie de pruebas contrastadas mediante las que determinar el valor numérico del CI de las personas. No obstante, la psicología también sugiere que existen una serie de 'manías' que dictan un potencial valor por encima de la media.

Estas manías están vinculadas a un posible alto CI

El primero de estos comportamientos remite a sobreanalizar situaciones; es decir, son personas que imaginan múltiples escenarios antes de tomar decisiones definitivas. De ahí que en ocasiones se las pueda distinguir como 'distraídas' incluso en contextos sociales.

Otra tendencia es la que lleva a una autoexigencia superior, buscando resultados de gran calidad y mostrando frustración cuando las cosas no salen bien. Esa casi 'obsesión' refleja una pasión por las cosas que más disfrutan y por ello se empujan a ir siempre un paso más allá.

En una línea similar, otra manía es la que lleva a cuestionarse el porqué de las cosas y a no aceptar ideas simplemente porque sean tradicionales. En muchos escenarios se aceptan ideas simplemente dado que se han mantenido durante mucho tiempo, y cuestionarlas es otro indicativo de un posible alto CI.

¿Alguna vez hablas solo o 'piensas en voz alta'? Si te pasa, la psicología dice que eso seguramente se deba a que estás buscando ordenar ideas complejas y a organizar pensamientos; algo habitual en mentes con gran capacidad cognitiva que derivan en un pensamiento constante.

También hay que considerar que el concepto de la 'batería social' no es tan difuso como parece. Una 'manía' vinculada a ello es la que indica que las personas de una alta capacidad intelectual suelen requerir de momentos de soledad para recargar energía mental.

El último de los hábitos que indica la psicología es el que apunta a que las personas con alto CI tienen dificultades para dejar su mente 'vacía'. Esto puede causar problemas tanto para relajarse como al dormir dada la necesidad de seguir pensando en ideas o situaciones del día.

¿Coincides con uno o varios de estos rasgos? Entonces eso podría implicar que tu CI es más elevado de lo habitual. Obviamente no se trata de algo definitivo, pero sí de un indicio que vale la pena considerar.