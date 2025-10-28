Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

COLECCIONISMO

Quizás tengas en casa la moneda que vale más de 3.000 euros y que busca toda Europa

Esta moneda de 1 euro está causando furor entre los coleccionistas y se están llegando a pagar miles de euros por ella.

Moneda de 1 euro francesa de 1999

Moneda de 1 euro francesa de 1999

Álex Pareja

Álex Pareja

El auge por algunas piezas entre los coleccionistas de monedas y billetes está sorprendiendo a medio mundo, ya que se llegan a pagar cantidades realmente altas por algunos de los artículos más deseados. Está ocurriendo con esta moneda de un euro francesa de 1999.

La moneda de 1 euro que todos buscan

Esta moneda de 1 euro es muy cotizada en la actualidad por tratarse del primer ejemplar emitido de euro en Francia, cambiando la economía europea y mundial. Para reconocerlo tienes que fijarte en su diseño, que incorpora el árbol estilizado de la vida junto al lema francés "Liberté, Égalité, Fraternité".

Además, en esta moneda de 1 euro también se muestran las iniciales RF y las doce estrellas de la Unión Europea. ¿Por qué está teniendo tanto valor entre los coleccionistas? Por su importancia histórica y otros factores que pueden aumentar o disminuir su valor en subasta.

De hecho, esta moneda de 1 euro francesa de 1999 se ha llegado a vender en subasta por más de 3.000 euros de forma reciente, aunque para que pueda alcanzar esos valores ha de tener un buen estado de conservación, o presentar algunos errores de acuñación.

A pesar de que se trata de una moneda común que estuvo en circulación habitual (y que, perfectamente, ha podido llegar a otros países como España), los expertos otorgan este alto valor por su contexto histórico. Al tratarse del primer euro emitido en el país, su valor sentimental es muy alto para cualquier colección.

Echa un buen vistazo al bolsillo, no vaya a ser que tengas, sin darte cuenta, un verdadero tesoro guardado sin que te hubieras dado cuenta. Si localizas alguna de estas monedas, lo mejor es acudir a un experto para que pueda evaluar la autenticidad y las condiciones de la pieza.

Noticias relacionadas y más

No son las únicas monedas de euro que están teniendo mucho interés entre los coleccionistas, así que no dudes en echar un buen vistazo, no vaya a ser que puedas sacarte un buen pellizco por alguna de las piezas que todavía conserves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
  2. Kiko Matamoros pierde los papeles en redes tras la derrota del Barça
  3. La nueva vida de Dani Alves a los 42 años, de futbolista a predicador en una iglesia en Girona: 'Hay que tener fe, yo soy la prueba de ello
  4. La Seguridad Social añadirá años de cotización correspondientes a periodos sin empleo a quienes hayan trabajado menos de 25 años, para que su pensión no se vea reducida
  5. Sami Khedira, exjugador del Real Madrid, sobre la tangana final: 'Queridos amigos, son un modelo a seguir para los niños
  6. Un trabajador de un club de pádel se baja el sueldo a casi la mitad para mantener el empleo hasta la jubilación, pero la empresa le despide al año en Murcia
  7. Malas noticias de la Seguridad Social: cambian las reglas para jubilarse y podrías quedarte sin pensión
  8. Álvaro Morata saca tajada de la moda de las gafas amarillas impulsada por Marcos Llorente

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Así se ve el huracán Melissa desde dentro

Así se ve el huracán Melissa desde dentro

Mario Picazo advierte: octubre se despide con una ¨buena dosis de precipitaciones¨

Mario Picazo advierte: octubre se despide con una ¨buena dosis de precipitaciones¨

El nuevo supermercado que arrasa en Barcelona: tortillas por menos de 1 euro y pizzas a 3

El nuevo supermercado que arrasa en Barcelona: tortillas por menos de 1 euro y pizzas a 3

El Estatuto de los Trabajadores advierte: nuevas sanciones por enviar mensajes fuera de la jornada laboral

El Estatuto de los Trabajadores advierte: nuevas sanciones por enviar mensajes fuera de la jornada laboral

Quizás tengas en casa la moneda que vale más de 3.000 euros y que busca toda Europa

Quizás tengas en casa la moneda que vale más de 3.000 euros y que busca toda Europa

¿Cuánto cobra un decorador o decoradora de interiores en España? Sueldo medio en 2025

¿Cuánto cobra un decorador o decoradora de interiores en España? Sueldo medio en 2025

El estadio más alto del planeta: el Mundial 2034 apunta al cielo

El estadio más alto del planeta: el Mundial 2034 apunta al cielo