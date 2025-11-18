"Aquí al menos tendré futuro": se muda de Sevilla a Barcelona para poder vivir siendo camarero

Es bien sabido por todo el mundo que no es nada fácil vivir de la hostelería en España, lo cual genera un efecto tremendamente contradictorio a causa de la cultura existente en el país.

Uno pensaría que, con lo importante que es el sector dentro del sistema económico nacional, sus trabajadores gozarían de condiciones dignas para la vida, pero no suele ser así.

En este sentido, existen muchos casos y ejemplos de hosteleros que se ven obligados a tomar decisiones drásticas con tal de poder seguir hacia delante con sus vidas.

Esa es la situación de Antonio Díez, un joven de 27 años originario de sevilla que ha tomado la decisión de mudarse a Barcelona para poder vivir siendo camarero.

Según la publicacón que ha lanzado a través de sus redes sociales, en Sevilla aspiraría a cobrar ¨600 euros¨ como mucho, lo cual lo dejaba sin opciones a crecer en su ciudad.

En cambio, considera que la vida en Barcelona para los hosteleros es bastante diferente: ¨Aquí puedes formarte, ascender o pasar a ser el que gestiona la sala¨.

De esta manera, Antonio sentenciaba que en Sevilla no compensa trabajar de camarero a causa de la precariedad del oficio: ¨te contratan cuatro horas, pero trabajas ocho o nueve¨.

Por otro lado, este último también recalcaba que no se ha mudado sin sentir pena por cómo están las cosas en su tierra, asegurando que duele tener que cambiar tanto tu vida con tal de que esta sea sostenible.