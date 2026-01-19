Temporal sin tregua en Catalunya: el Meteocat señala las comarcas con más riesgo hasta el miércoles

Catalunya sigue en alerta por un nuevo temporal de invierno que dejará lluvias intensas, nevadas destacadas y un fuerte episodio de mal mar que, según previsiones, se alargará como mínimo hasta la mañana del miércoles en buena parte de la comunidad autónoma.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado varios avisos por intensidad de lluvia, especialmente en las comarcas de Girona y en el Camp de Tarragona, donde se pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas.

Según destaca el organismo oficial, será en el noreste de la comunidad autónoma donde las precipitaciones serán mucho más persistentes, y localmente muy abundantes.

La situación también es especialmente preocupante en zonas de montaña. En el Ripollès se esperan nevadas que podrían superar los 20 centímetros, con una cota de nieve que se situará en torno a los 1.400 metros, aunque podría acabar siendo más baja en los momentos de mayor intensidad del episodio.

Volviendo a la costa, el temporal marítimo obliga a extremar las precauciones. Todo el litoral catalán se encuentra en aviso por mal estado del mar, y en puntos del Empordà, las olas podrían superar los cuatro metros, lo cual supone un riesgo elevado para actividades marítimas y zonas próximas a la línea de costa.

Para este lunes 19 de enero, el Meteocat prevé un cielo muy nuboso o cubierto en buena parte de Catalunya, con lluvias que se irán extendiendo de madrugada desde Girona al resto de la comunidad.

El martes 20 de enero, se mantendrá un escenario muy similar, con chubascos intensos también en comarcas de Barcelona como Osona, el Vallès Oriental y el Maresme, así como en Tarragona y en las Terres de l'Ebre. Sin embargo, a última hora de la jornada, las precipitaciones irán a menos y el miércoles se prevé un tiempo algo más estable.