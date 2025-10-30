Sociedad
Tema del día: Pedro Sánchez aparece ante el Senado en traje ceñido y con unas gafas Dior de 300 euros
El Presidente del Gobierno muestra su estilo frente al caso Koldo
Nos encontramos ante una jornada tremendamente convulsa para el panorama político nacional por un motivo concreto: la comparecencia de Pedro Sánchez ante la comisión de investigación del senado por el caso Koldo.
El presidente del Gobierno ha defendido su postura frente a las acusaciones de presunta corrupción, pero una de las cosas que más han llamado la atención no han tenido que ver con su discurso como tal.
La cosa es que las imágenes que se han proyectado de Pedro Sánchez durante la comparecencia han generado un gran revuelo en redes sociales alrededor de sus gafas.
Algo que se debe a que es una de las primeras veces que se ha visto al Presidente del Gobierno haciendo uso de unas gafas de ver, pero lo más importante tiene que ver con su marca.
Según los expertos, nos encontramos ante unas gafas de Dior valoradas en 290 euros, las cuales ha querido combinar con una corbata verde y un traje ceñido de tono azul marino.
Hay quien ha interpretado este nuevo estilo del presidente como una estrategia para transmitir una imagen más cercana y amigable, generando menos distancia con aquellos que vieran la ya mencionada comparecencia.
Y es que estamos ante algo que ha generado mucho debate en redes sociales, más allá de los argumentos que Pedro Sánchez ha utilizado para defenderse de las acusaciones.
Lo que está claro es que todo el mundo tiene puesta la lupa sobre el Presidente del Gobierno, ya sea en relación a sus acciones o a la imagen que proyecta. Algo normal, por otro lado, teniendo en cuenta el cargo que ostenta.
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
- La policía confisca el teléfono de Josep Martínez tras el accidente mortal, y baraja dos hipótesis posibles: 'Queda por ver si estaba enviando mensajes justo en el momento
- El estadio más alto del planeta: el Mundial 2034 apunta al cielo
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- La hija de Guti expone a su padre y destapa toda la verdad: 'No tengo que perdonar nada
- Gabriel Rufián no tiene piedad con Vinicius y se acuerda de su promesa dos días después del Clásico
- La nueva casa de Lamine Yamal, antiguo hogar de Piqué y Shakira, bajó 3 millones de precio: Este es el motivo
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma