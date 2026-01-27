Televisor OLED o LCD: cuál es la pantalla más resistente según un estudio

Escoger un buen televisor para tu vivienda es fundamental. Este dispositivo representa una inversión a largo plazo, ya que lo ideal es que nos acompañe durante muchos años.

Por lo tanto, esta decisión de compra tiene un gran impacto en la estética del hogar, la comodidad del visionado y en definitiva, la calidad del entretenimiento en tu tiempo de ocio.

Entre las características más importantes destaca la resolución, los niveles de contras, los colores vivos y un buen sistema de audio avanzado. No obstante, la resistencia de la pantalla es clave para disfrutar del televisor.

Por este motivo, Rtings, un conocido portal especializado en televisores, ha elaborado un análisis que demuestra cuáles son los modelos más duraderos. Para ello, ha realizado una prueba a más de 100 dispositivos de diferentes marcas.

El test consistía en encender los televisores y utilizarlos de forma diaria de forma exigente. Además, el brillo de la pantalla de algunos dispositivos estaba subido al máximo y estuvieron en marcha durante 20 horas al día.

Por otra parte, los televisores restantes estuvieron encendidos durante 15,5 horas al día. Después de 10.000 horas de uso, la retroiluminación de los LED comenzó a dar problemas, igual que una porción de los paneles OLED y las fuentes de alimentación.

Como resultado, Rtings determinó que los modelos OLED sufrían fallos parciales, aunque no suponía un problema a medio o largo plazo. Sin embargo, los problemas eran más frecuentes en los televisores LCD, especialmente en los modelos de gama baja con retroiluminación perimetral o menor número de zonas FALD (Full-Array Local Dimming).

De cualquier forma, es importante recordar que las condiciones de la prueba emitida por Rtings son extremas. Por lo tanto, es difícil trasladar estos resultados a la exigencia media de cualquier hogar.