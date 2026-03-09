Telecinco mueve ficha para salvar las audiencias: vuelve 'La isla de las tentaciones'

Telecinco no está atravesando su mejor momento y así lo están demostrando las audiencias. Por esta razón, la cadena televisiva ha decidido mover ficha para intentar salvar los muebles y ha anunciado que vuelve 'La isla de las tentaciones', programa presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a República Dominicana junto a varios chicos y chicas para poner a prueba su relación.

En el mes de enero, la cadena dio por concluida la emisión de la novena temporada de 'La isla de las tentaciones' tras una serie de emisiones consecutivas, una decisión que no fue del todo bien recibida por parte de la audiencia.

Muchos seguidores del programa temían que tendrían que esperar un largo periodo para volver a disfrutar del formato. Sin embargo, para sorpresa de todos, la cadena anunció que 'La isla de las tentaciones' regresará con una décima temporada.

Poco después, el equipo de producción liderado por Sandra Barneda se puso manos a la obra. Viajaron hasta la República Dominicana para grabar los nuevos episodios de esta esperada temporada. Aunque el regreso del programa era un hecho, la fecha exacta de su emisión seguía siendo un misterio.

Finalmente, la espera no será mucho más larga, ya que la décima temporada llegará a Telecinco en un futuro cercano. Ayer, la cadena sorprendió a los seguidores con la primera promoción oficial del programa. En el breve avance, se pudo ver a Sandra Barneda junto a algunas de las participantes, todas ellas vestidas con llamativas túnicas rojas.

Esta imagen ha generado aún más expectación, dejando claro que la nueva temporada promete seguir cautivando a la audiencia con sus giros inesperados.

Los tentadores VIP, al descubierto

Como en cada edición, vuelven los tentadores VIP y ya se ha filtrado quiénes serán. En la villa de los chicos entrará Nieves, exconcursante de la novena edición de 'La isla de las tentaciones', quien, en su paso por la isla, no tuvo mucho éxito, ya que se fue a los pocos programas de la mano de Lorenzo, su pareja en ese momento.

Noticias relacionadas

En cambio, en la villa de las chicas entrará David Vaquero, una de las caras más reconocidas del formato. El joven ya acudió hasta en dos ocasiones con sus respectivas parejas: Elena y Maria. No obstante, en esta décima temporada debutará como soltero.