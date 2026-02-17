Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Televisión

Telecinco confirma el casting bomba de 'Supervivientes 2026': estos son los famosos que viajarán Honduras

Estos son los concursantes de 'Supervivientes 2026' que por el momento podemos dar por confirmados

Jorge Javier Vázquez en Supervivientes

David Cruz

'Supervivientes' calienta motores en Telecinco y ya tiene a sus primeros concursantes confirmados a pocas semanas de dar comienzo la nueva edición. 'Supervivientes 2026' regresará previsiblemente tras el final de 'GH Dúo y lo hará con importantes cambios bajo el brazo para atrapar a nuevos espectadores.

Entre otras novedades, destacamos la llegada de María Lamela como nueva presentadora de Honduras después de la salida de Laura Madrueño.

Y por supuesto, el casting promete dar mucho que hablar. Y por el momento, ya tenemos algunos nombres anunciados por la cadena o filtrados por la prensa que se convertirán en supervivientes dentro de muy poco tiempo.

  • Gabriela Guillén, conocida por su relación con Bertín Osborne. La empresaria debutará en un reality dispuesta a demostrar cómo es su verdadero carácter.
  • Paola Olmedo, ex mujer de José María Almoguera y vinculada al mediático clan Cambos. Su participación vuelve a conectar el formato con una de las sagas familiares más comentadas en televisión.
  • Alba Paul, influencer y pareja de Dulceida, que se enfrentará a la experiencia más extrema lejos de su entorno digital. No será su primera aventura televisiva, aunque sí la más exigente y expuesta al ojo público.
  • Maica Benedicto, uno de los rostros más conocidos de su edición de 'Gran Hermano'.
  • Alberto Ávila, atleta paralímpico y creador de contenido. Subcampeón de Europa y cuarto en un Mundial, llega decidido a competir sin privilegios y a marcar un antes y un después en el reality.
  • Claudia Chacón, conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones 9', donde fue una de las protagonistas más comentadas.

Un casting muy variado y con perfiles mediáticos, muchos de ellos pertenecientes a otros formatos de Telecinco. 'Supervivientes 2026' promete convertirse en una de las ediciones más intensas de los últimos años.

