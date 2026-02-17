Televisión
Telecinco confirma el casting bomba de 'Supervivientes 2026': estos son los famosos que viajarán Honduras
Estos son los concursantes de 'Supervivientes 2026' que por el momento podemos dar por confirmados
'Supervivientes' calienta motores en Telecinco y ya tiene a sus primeros concursantes confirmados a pocas semanas de dar comienzo la nueva edición. 'Supervivientes 2026' regresará previsiblemente tras el final de 'GH Dúo y lo hará con importantes cambios bajo el brazo para atrapar a nuevos espectadores.
Entre otras novedades, destacamos la llegada de María Lamela como nueva presentadora de Honduras después de la salida de Laura Madrueño.
Y por supuesto, el casting promete dar mucho que hablar. Y por el momento, ya tenemos algunos nombres anunciados por la cadena o filtrados por la prensa que se convertirán en supervivientes dentro de muy poco tiempo.
- Gabriela Guillén, conocida por su relación con Bertín Osborne. La empresaria debutará en un reality dispuesta a demostrar cómo es su verdadero carácter.
- Paola Olmedo, ex mujer de José María Almoguera y vinculada al mediático clan Cambos. Su participación vuelve a conectar el formato con una de las sagas familiares más comentadas en televisión.
- Alba Paul, influencer y pareja de Dulceida, que se enfrentará a la experiencia más extrema lejos de su entorno digital. No será su primera aventura televisiva, aunque sí la más exigente y expuesta al ojo público.
- Maica Benedicto, uno de los rostros más conocidos de su edición de 'Gran Hermano'.
- Alberto Ávila, atleta paralímpico y creador de contenido. Subcampeón de Europa y cuarto en un Mundial, llega decidido a competir sin privilegios y a marcar un antes y un después en el reality.
- Claudia Chacón, conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones 9', donde fue una de las protagonistas más comentadas.
Un casting muy variado y con perfiles mediáticos, muchos de ellos pertenecientes a otros formatos de Telecinco. 'Supervivientes 2026' promete convertirse en una de las ediciones más intensas de los últimos años.
- Nyom lo confirma: El gran rumor sobre el miembro viril del exjugador colombiano Víctor Ibarbo es cierto
- El padre de Lamine Yamal podría dar el salto a este 'reality show': 'Sería histórico
- Malas noticias para Julio Iglesias: denunciado por dos extrabajadores
- El último vídeo de Ester Expósito causa furor en redes
- Polémica en TV3: Xavier Valls, señalado por sus comentarios sobre el programa de Gerard Romero
- Melanie Olivares destapa una experiencia que tuvo con una prostituta por su papel en 'Aída'
- La venganza de la mujer de Matuidi: se la devuelve nueve años después
- La silla del Barça que se ha vuelto viral en internet