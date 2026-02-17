Telecinco confirma el casting bomba de 'Supervivientes 2026': estos son los famosos que viajarán Honduras

'Supervivientes' calienta motores en Telecinco y ya tiene a sus primeros concursantes confirmados a pocas semanas de dar comienzo la nueva edición. 'Supervivientes 2026' regresará previsiblemente tras el final de 'GH Dúo y lo hará con importantes cambios bajo el brazo para atrapar a nuevos espectadores.

Entre otras novedades, destacamos la llegada de María Lamela como nueva presentadora de Honduras después de la salida de Laura Madrueño.

Y por supuesto, el casting promete dar mucho que hablar. Y por el momento, ya tenemos algunos nombres anunciados por la cadena o filtrados por la prensa que se convertirán en supervivientes dentro de muy poco tiempo.

Gabriela Guillén , conocida por su relación con Bertín Osborne . La empresaria debutará en un reality dispuesta a demostrar cómo es su verdadero carácter.

, conocida por su relación con . La empresaria debutará en un reality dispuesta a demostrar cómo es su verdadero carácter. Paola Olmedo , ex mujer de José María Almoguera y vinculada al mediático clan Cambos. Su participación vuelve a conectar el formato con una de las sagas familiares más comentadas en televisión.

, ex mujer de y vinculada al mediático clan Cambos. Su participación vuelve a conectar el formato con una de las sagas familiares más comentadas en televisión. Alba Paul , influencer y pareja de Dulceida , que se enfrentará a la experiencia más extrema lejos de su entorno digital. No será su primera aventura televisiva, aunque sí la más exigente y expuesta al ojo público.

, influencer y pareja de , que se enfrentará a la experiencia más extrema lejos de su entorno digital. No será su primera aventura televisiva, aunque sí la más exigente y expuesta al ojo público. Maica Benedicto, uno de los rostros más conocidos de su edición de 'Gran Hermano'.

Alberto Ávila , atleta paralímpico y creador de contenido. Subcampeón de Europa y cuarto en un Mundial, llega decidido a competir sin privilegios y a marcar un antes y un después en el reality.

, atleta paralímpico y creador de contenido. Subcampeón de Europa y cuarto en un Mundial, llega decidido a competir sin privilegios y a marcar un antes y un después en el reality. Claudia Chacón, conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones 9', donde fue una de las protagonistas más comentadas.

Un casting muy variado y con perfiles mediáticos, muchos de ellos pertenecientes a otros formatos de Telecinco. 'Supervivientes 2026' promete convertirse en una de las ediciones más intensas de los últimos años.