La técnica que explica por qué los turrones llegan tan pronto a los supermercados

Nos sigue sorprendiendo que haya turrones en el mes de septiembre u octubre en los supermercados. ¿A qué se debe?

Turrones de Navidad: ¿cuánto de malo son para la salud?

Turrones de Navidad: ¿cuánto de malo son para la salud? / Shutterstock

Álex Pareja

Álex Pareja

Ya nos hemos acostumbrado, pero no por ello deja de sorprender: ¿por qué los supermercados se llenan de turrones meses antes de que llegue la Navidad si se trata de un producto claramente relacionado con esa festividad? Hay múltiples factores, pero todo se resumen en una técnica de venta.

"Dayketing" es una técnica de marketing que busca encadenar varias campañas de consumo como pueden ser Halloween, el Black Friday y la Navidad (ya que nos estamos acercando a ellas) sin ningún descanso. Busca que haya sensación de ambiente festivo de forma continuada para que el cliente se anime a comprar con antelación.

Es decir, es una técnica muy basada en lo emocional (como casi todas las que se refieren a las ventas y al marketing), buscando incluso que la persona actúe de forma irracional. Sabes que no es temporada de turrones, pero ves que los supermercados ya los tienen y... tú también te adelantas para festejar.

Lo que buscan desde hace años los fabricantes y cadenas de supermercados es romper con la estacionalidad de multitud de productos, no sólo del turrón y de los dulces navideños. La meta final es que sean productos que no sólo se vendan o se asocien a diciembre, por ejemplo.

Esto no sólo se consigue adelantando la llegada de los turrones, sino también introduciendo nuevos sabores y formatos. ¿A que has visto una cantidad ingente de tipos de turrón en los últimos años, muchos más que los habituales? Esto busca mantener la demanda durante todo el otoño, no sólo durante un mes.

Además, hay una ventaja para los supermercados que va más allá de esta técnica, y es que ayuda a gestionar mejor los stocks y la cadena logística, evitando los picos de trabajo concentrados únicamente durante unas pocas semanas.

Noticias relacionadas y más

Como todas lo hacen, además, las cadenas de supermercados ya compiten por ser las primeras en "inaugurar la Navidad", ya que eso suele tener un impacto en redes sociales e internet, reforzando su imagen.

