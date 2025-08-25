De los teatros a 'Pasapalabra': la polifacética carrera de Leo Rivera

Sí, es obvio que los lunes no son del agrado de nadie, pero es bien sabido que las cosas cambian cuando sabemos que hay Pasapalabra, uno de los programas más queridos por un montón de personas en todo el país.

Unas horas antes de que empiece el mismo, en la red social el programa hace oficial el anuncio de los invitados especiales que asistirán al mismo, algo que finalmente ya tenemos completo ya que recientemente han anunciado al último invitado y te vamos a hablar de él ahora mismo.

Se trata de nada más y nada menos que de Leo Rivera ( mejor conocido como Leandro Rivera Hernández nacido en Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha un 6 de julio de 1980 es un actor español con un gran palmarés.

Este estudió Teatro Musical en Memory (Madrid) e interpretación en Black Nexxus Studio (New York) con Susan Batson. Recibe clases de interpretación de Denis Rafter, Jesús Cracio, Claudio Pascual, Ricard Reguant, Bob McAndrew (ARTE 4) y Jordan Bayne (Permission Playground, desde 2010).

Además de clases de canto con Mia Paterson, María Luisa Castellanos, Emelina Rodríguez y Rachael Lawrence (Speech Level Singing, NY). De ahí que en sus orígenes primasen en su carrera obras de teatros pertenecientes al género musical: ‘Pippi Calzaslargas' o Mamma Mia!, basada en una obra inspirada en la historia del grupo ABBA.

En 2009 grabó la película Mami Blue de Miguel Ángel Calvo Buttini y aparece en algunos capítulos de la serie Maitena: Estados alterados. También participa en el corto Lesbos Invaders From Outer Space. Desde enero hasta junio del 2010 formó parte del elenco de la obra de teatro La ratonera de Agatha Christie y dirigida por Víctor Conde en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

En 2018 se une a la obra de teatro Bang Bang! y ese mismo año forma parte de Lehman Trilogy dirigida por Sergio Peris-Mencheta con la cual gira hasta 2019 para después protagonizar Escape Room en el Teatro Fígaro de Madrid.

A principios de 2022 adapta y protagoniza la obra Yo Soy Hamlet en el Teatro Renia Victoria junto a Gabriel Olivares (también director) que compagina con Escape Room (en el Fígaro hasta junio y entre septiembre y octubre con su gira). En agosto vuelve al Festival de Mérida de nuevo con el musical El Aroma de Roma.

Como puedes ver, los teatros lo han estado acompañando toda su vida desde bien pequeño, por lo que su amor a los mismos siempre será eterno, aunque hoy a las 20:00 le toca irse al plató de Pasapalabra.