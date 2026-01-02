Televisión
TDT recibe un gran cambio en enero de 2026: en qué consiste y cómo afecta a tu televisión
El sistema anticipa un vaivén de canales que hay que tener en cuenta
Hay un cambio a tener en cuenta con respecto al sistema de TDT que modificará ligeramente la disposición de los canales a los que podrás acceder a partir de este mismo mes de enero de 2026.
Básicamente, todo tiene que ver con que hay un canal que ya no se encuentra disponible tras más de una década de emisión sin interrupciones, el cual se corresponde con Paramount Network.
En su lugar, ahora podremos encontrar otro canal que recibe el nombre de ¨Squirrel Dos¨ pero, ¿qué programación podemos esperar de este último exactamente a lo largo de este mismo 2026?
¨Squirrel Dos¨ nace como canal hermano de ¨Squirrel¨, estando ambos centrados en la emisión de producciones relacionadas con el mundo del cine y de las series. No obstante, parece que se repartirán el trabajo.
Mientras el canal principal estará enfocado en la emisión de películas, ¨Squirrel Dos¨ hará lo propio con las series; aunque todavía está por ver qué trayectoria sigue este último en cuanto a la temática de los contenidos que emite.
Lo bueno de estos cambios es que no hace falta tocar nada dentro del sistema TDT de tu televisión: si ya tenías sintonizado Paramount Network, ¨Squirrel Dos¨ aparecerá en su lugar de manera automática.
No obstante, esto no sería todo, dado que también habrá un ¨Squirrel Tres¨ en algún momento por confirmar de este mismo año. Sin embargo, este no llegará desde cero, sino que adoptará el puesto del que hoy en día se conoce como ¨BOMCine¨.
Por tanto, nos encontramos ante cambios de contenido que no tienen por qué implicar modificaciones directas en el comportamiento habitual de TDT, pero habrá que ver si este sistema se está guardando alguna otra sorpresa más bajo la manga para los próximos meses.
