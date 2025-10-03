MÚSICA
Taylor Swift lanza un guiño al Real Madrid en una canción de su nuevo álbum: “Todos quieren un contrato con ellos”
La cantante estadounidense acaba de publicar el álbum ‘The Life of a Showgirl’
Taylor Swift ha anunciado el lanzamiento de su nueva obra. Se trata del álbum 'The Life of a Showgirl', tras mucho tiempo de espera, que se coloca en el duodécimo en la discografía de su largo historial.
El álbum dispone de 12 temas y se trata de una colaboración pop con Sabrina Carpenter, que ha sido primero su fan y, desde hace unos años, su telonera y amiga. En ella hablan de la historia de una supuesta estrella, en este caso una historia inventada al estilo de las de su álbum Folklore.
La mención de Swift al Real Madrid
Pero, hay una canción que es especial, porque hace alusión a lo que ha vivido en España, y por lo tanto, al Real Madrid. El tema se llama 'Wish List' y la cantante menciona el conjunto blanco como algo a lo que todo el mundo puede aspirar y tener como objetivo. El club español se menciona como sinónimo de estatus y lujo.
"They want that freedom, living off the grid / They want those three dogs that they call their kidsAnd that good surf, no hypocrites / They want it all / They want a contract with Real Madrid (Quieren esa libertad, vivir fuera del sistema / Quieren esos tres perros a los que llaman sus hijos / Y ese buen surf, sin hipócritas / Lo quieren todo / Quieren un contrato con el Real Madrid“, canta Taylor Swift en uno de sus versos.
La canción trata sobre aquello que todo el mundo quiere, esa famosa “lista de deseos”, entre la que se encuentran una gran crítica en el Festival de Cannes que le valga la Palma de Oro o un premio Oscar “en el suelo del baño”. Durante el tema Swift enumera todos esos sueños inalcanzables que la gente aspira conquistar, entre los que se encuentra conseguir un contrato con uno de los mejores clubs deportivos del mundo. Y ella sabe algo de deportes, ya que está casada con el conocido jugador de fútbol americano Travis Kelce.
Un vínculo especial
El vínculo entre la cantante y el Real Madrid, tuvo lugar en el Santiago Bernabéu, el pasado 29 y 30 de mayo. La artista actuó en el estadio del Real Madrid, y fue de las pocas cantantes que pudo actuar tras toda la polémica que hubo por el sonido ambiente.
Esa semana, fue un momento grande para el club blanco. Además de la actuación del artista, fue la final de la UEFA Champions League en Wembley contra el Borussia Dortmund.
La letra completa de la canción de Taylor Swift que nombra al Real Madrid: Wi$h Li$T
(Traducción):
Quieren la vida en un yate
Bajo las hélices de un helicóptero
Quieren esas luces brillantes y gafas de sol Balenciaga
Y tatuajes en la cara de un bebé
Lo quieren todo
Quieren ese complejo personaje femenino
Quieren el éxito de crítica en Cannes, la Palma de Oro
Y un Oscar en el suelo del baño
Lo quieren todo
Y deberían conseguir lo que quieren
Se merecen lo que quieren
Espero que consigan lo que quieren
Sólo te quiero a ti
Tener unos hijos juntos
Hacer que toda la cuadra se parezca a ti
Le decimos al mundo que nos deje en paz mientras lo hacen
Wow
Me haces soñar con un garaje
Con tres perros que sonríen y hacen
Wow
Tengo una lista de deseos, sólo te quiero a ti
Si consigo lo que quiero
Tomar el relevo, sentar la cabeza
Tener una canasta de baloncesto y un patio trasero
Vivir fuera de la red
Quieren esos tres perros que sonríen
Y traen esa libertad
Vivir fuera de la red
Sin hipócritas
Lo quieren todo
Deberían tener lo que quieren
Todos sus hijos y todas esas cosas buenas
Quieren un viaje de primavera que fuera una locura
Quieren esa libertad, Real Madrid
Lo quieren todo
Y deberían tener lo que quieren
Un contrato con todo incluido
Lo quieren todo
Y deberían tener lo que quieren
Y luego ese video sacado de internet
Lo quieren todo
Y deberían tener lo que quieren
Se merecen lo que quieren
Espero que consigan lo que quieren
Por favor, Dios, tráeme una mejor amiga
Que me parezca atractiva
He pedido a todas las estrellas
Por favor, Dios, tráeme una mejor amiga
Que me parezca atractiva
Pensé que había acertado una vez, dos veces, pero no
Me cogiste por sorpresa
Espero conseguir lo que quiero
Porque sé lo que quiero
