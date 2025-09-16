¿Está Taylor Swift embarazada? Los rumores estallan después de cómo acudió al partido de Travis Kelce

Taylor Swift lleva mucho tiempo siendo una de las celebridades más mediáticas del mundo, por lo que tiene que enfrentarse a los millones de miradas que día tras día están apuntando directamente hacia ella.

Esto, además, hace que se sobre analice aún más cada uno de sus movimientos, incluso cuando no está haciendo nada del otro mundo. Y más ahora, que anunció su compromiso con su actual pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Pues la artista norteamericana acudió a uno de los últimos partidos en los que jugó Travis Kelce, ya que no quiso perdérselo. Pero apenas se le pudo ver, ya que llegó con su equipo protegiéndola con una gran pantalla negra para que no se le viera nada de nada.

La cantante Taylor Swift en la foto compartida en Instagram con la que anunció su compromiso con Travis Kelce. / EPC

Fuese por el motivo que fuese, tampoco estuvo en el palco habitual, sino que se mantuvo en otro aún más aislado.

Como era de esperar, los rumores han empezado a correr por redes sociales como la pólvora, aunque muchos han intentado defenderla diciendo que solo quería algo de intimidad ante tal presión por parte de los medios, o que estaba intentando tener algo más de seguridad por el auge de los tiroteos en la zona.

Pero cómo no, también ha habido rumores sobre un posible embarazo. Ahora que Taylor Swift ha dado el paso de enlazarse con su pareja, hay quienes creen que podrían haber dado un paso más allá y que ya esté esperando su primer hijo en plena gira.

Por el momento, ni la cantante ni el jugador de fútbol americano han dado detalles al respecto.