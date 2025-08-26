Taylor Swift se casará con el jugador de fútbol americano Travis Kelce

Es la noticia del verano. La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce han anunciado a través de sus redes sociales que se casarán. El tight end de los Kansas City Chiefs le ha pedido matrimonio de una manera tradicional y ella no ha dudado en aceptar la propuesta.

El mensaje que han compartido ambos en redes sociales ha sido el siguiente: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan". No cabe duda de que será una de las bodas más esperadas de todos los tiempos.

Por ahora, se desconocen los detalles de cuándo será y el lugar de la boda, pero se espera una celebración por todo lo alto. Sin embargo, toca esperar a que los protagonistas vayan anunciando cómo irá todo en un día que jamás olvidarán.

¿Cuándo empezaron a salir?

Han dado muy pocos detalles de cómo surgió la llama del amor entre ambos, pero la primera vez que se les vio en público juntos fue en julio de 2023, durante un concierto de The Eras Tour en Kansas. Ahora, el deportista de fútbol americano ha querido dar un paso más con la cantante pidiéndole matrimonio.