Un taxista desvela cuánto dinero necesita generar al mes para sobrevivir: "Si no facturas esto, malo"

Los taxis se han visto muy perjudicados por la alta competencia que hay actualmente en el mercado de los VTC. Con la llegada de los servicios como Cabify, Uber o Bolt, que permiten reservar y pagar digitalmente, los taxistas se han visto en una segunda o tercera opción en muchas ciudades de España.

Actualmente, es un sector que no garantiza una estabilidad económica, ya que la licencia tiene un precio que no está regulado a nivel estatal y en ciudades como Madrid o Barcelona puede superar los 130.000 euros. Sin embargo, el precio ha descendido tras la irrupción de Cabify o Uber.

Aunque no es el único desembolso que hay que realizar, debido a que es necesario la compra o 'leasing' del coche, ya que hay que cumplir con los requisitos específicos marcados por cada ayuntamiento. Además, el seguro obligatorio de un vehículo de uso profesional puede superar los 1.200 euros anuales.

A partir de los datos de 'Élite Taxi' se puede conocer que los conductores de Madrid o Barcelona pueden facturar entre 2.500 y 3.500 euros brutos al mes si trabaja a jornada completa. Aunque si se descuentan los gastos, el beneficio neto se sitúa ente los 1.500 y los 2.000 euros.

El podcast 'Rutas de Éxito', referente en el nicho del transporte, ha entrevistado a Manel Barea, camionero y desde hace 12 años es taxista en Manresa, Barcelona, para tratar distintos aspectos profesionales dentro del sector.

Barea reconoce en el podcast que "la inversión es grande, pero estás comprando una faena. A partir de ahí es la suerte que vayas teniendo y las horas que le eches. Si vienes a hacer horas, los números van saliendo realmente".

No obstante, desvela cuánto hay que ganar para sobrevivir: "Tienes que facturar como mínimo 4.000 euros para que la cosa te vaya bien. Si no facturas esto, malo".

El taxista señala que sus inicios en el taxi no fueron nada sencillos: "Cuando empecé había veces que trabajaba 30 horas seguidas. Claro, yo era joven. Ahora no; ahora hago más de diez horas y ya no puedo, ya no reaccionas tan normal".