Tatiana Schlossberg, nieta de John F Kennedy, fallece a los 35 años

Tatiana Schlossberg, nieta de John F Kennedy, ha fallecido a los 35 años de edad, según su propia familia desvelaba hace tan solo unas horas a través de un post en redes sociales compartido por la fundación del expresidente de los Estados Unidos.

"Nuestra querida Tatiana ha fallecido esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones", era el mensaje que la familia escogía como comunicado sobre lo acontecido con la periodista norteamericana.

En un ensayo publicado por la propia Tatiana hace unos meses, esta comentaba que había sido diagnosticada con una "variante muy agresiva" de cáncer, lo cual habría sido motivo de su fallecmiento.

"No pude dejar de pensar en mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente en la parte más interna de mis ojos, no me recordasen cuando crecieran", eran las duras palabras que usaba Tatiana en su ensayo para dar a conocer la noticia al mundo.

Por otro lado, Tatiana recordó meses antes de su muerte en diferentes trabajos que su familia había vivido múltiples tragedias, por lo que no quería que esta padeciera otro golpe más a causa de su muerte.

Con esto último, la periodista se refería al asesinato de John F Kennedy en el año 1963, un suceso que provocó una fuerte sacudida en el mundo tanto a nivel social como político.

Ante esta situación, varios compañeros periodistas de Tatiana han mostrado sus respetos a través de mensajes encaminados a ensalzar su carrera profesional, catalogándola como una periodista extraordinaria y única en su especie.

Por tanto, familia y amigos guardarán luto ante la figura de Tatiana Schlossberg, quien será recordada por sus múltiples publicaciones herederas del legado de su abuelo. Descanse en paz.