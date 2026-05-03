Tatiana Kaer, novia de Héctor Fort, muestra su impresionante cambio físico para 'La Velada del Año VI': "Mi vídeo más personal"

La nueva edición de 'La Velada del Año VI', organizada por el creador de contenido Ibai Llanos, está generando mucha expectación, algo que ya es habitual al ser uno de los eventos más esperados del año. Los combates se celebrarán el próximo 25 de julio de 2026 en La Cartuja, Sevilla. El vasco decidió volver a repetir el lugar por su gran capacidad, cercana a las 80.000 personas, y a sus condiciones, que permiten la realización de varios combates en horario nocturno, lo que mejora la experiencia del público.

Uno de los combates que ya está dando mucho de qué hablar es el de Marta Díaz, influencer y expareja del futbolista Sergio Reguilón, y Tatiana Kaer, novia de Héctor Fort. Cuando Ibai anunció la pelea, los seguidores de 'La Velada del Año' se quedaron boquiabiertos, ya que no se lo esperaban de ninguna de las maneras, especialmente por la presencia de Kaer.

Sin embargo, la expareja de Reguilón desveló que no era su contrincante: "Espero que no hagas como tu amiga Mujerdebuenapasta, que renunció tres días antes de la presentación". En ese instante, la influencer no dudó en asegurar que está "100% comprometida" en el evento, y así lo está demostrando día a día.

Marta Díaz y Tatiana Kaer / X

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido está mostrando cómo es su preparación para 'La Velada del Año VI', algo que también está haciendo su contrincante, quien asegura que está entrenando tanto por la mañana como por la tarde.

En uno de sus vídeos más recientes ha dejado ver su notable cambio físico tras varios meses de entrenamiento. La pareja del futbolista ha compartido un 'clip' que ella misma ha descrito como "mi vídeo más personal".

En él se aprecia claramente su evolución, aunque ya partía de una buena forma física. Actualmente, luce unos abdominales mucho más definidos y una mayor fortaleza en los hombros.

Así es el cambio físico de Tatiana Kaer / SPORT

Este cambio no ha pasado desapercibido en Instagram, donde en menos de 11 horas el vídeo ya acumula más de 100.000 'me gusta' y supera los 250 comentarios.

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Sus seguidores han alucinado: "Tremendo cambio", "La disciplina lo es todo", "Necesito saber la rutina, por favor", "Brutal, vas a ganar a Marta Díaz", "Increíble", "Tienes un cuerpazo" y "Estabas y estás preciosa ... Felicidades por el proceso", entre otros.