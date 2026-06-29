Tatiana Kaer emite un comunicado para aclarar cómo está su relación con Héctor Fort: "No era ningún mensaje oculto"

Tatiana Kaer, creadora de contenido, y Héctor Fort, futbolista del FC Barcelona, se han convertido en una de las parejas más mediáticas del momento. No obstante, en uno de los últimos vídeos que la influencer publicó en TikTok hizo saltar las alarmas entre sus seguidores al incluir el mensaje: "Papá, me rompieron el corazón".

Un comentario que no pasó desapercibido y desató una oleada de especulaciones en la red social mencionada, donde muchos interpretaron que su relación con el jugador azulgrana atravesaba una crisis o incluso que ambos habían puesto fin a su noviazgo.

Por esta razón, la pareja del futbolista del Barça decidió emitir un comunicado a través de su cuenta personal de Instagram, donde dejó claro que su romance con Fort sigue viento en popa.

"Solo vengo a aclarar que el TikTok de ayer no era ninguna indirecta ni ningún mensaje oculto sobre mi relación", empezó diciendo.

El mensaje iba dirigido a su padre: "Hace tiempo que no veo a mi padre y era un vídeo que tenía guardado porque me parecía gracioso para hacer con mi padre".

Tatiana Kaer sale al paso / SPORT

Por esta razón, volvió a remarcar que "mi relación está perfecta y soy muy feliz con Héctor". Asimismo, reconoció que "en el hipotético caso de que nuestra relación tuviera problemas o se acabara, lo primero que haría no sería subir TikToks de humor para contarlo".

Por último, la creadora de contenido anunció que "pronto tendréis más vídeos en YouTube de nuestro viaje a Maldivas".

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Unas vacaciones "tranquilas"

A pesar de que el futuro de Fort en el Barça está en el aire, el jugador está desconectando al máximo durante sus vacaciones de verano, y lo está haciendo junto a la creadora de contenido, quien tiene la mente puesta en 'La Velada del Año VI', donde se verá las caras con Marta Díaz el próximo 25 de julio en La Cartuja.