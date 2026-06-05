Tatiana Kaer comparte cómo están siendo las vacaciones con Héctor Fort: "No necesito más"

El futuro de Héctor Fort en el FC Barcelona está en el aire. El futbolista, que ha jugado esta temporada cedido en el Elche, ha sido uno de los jugadores revelación de La Liga, aunque no lo tuvo nada fácil, pues estuvo varios meses alejado de los terrenos de juego debido a las lesiones.

Sin embargo, el lateral fue una pieza clave en el esquema de Eder Sarabia y es uno de los motivos por los cuales el Elche volverá a competir el año que viene en Primera división. El equipo se salvó en la última jornada de competición en Montilivi, lo que supuso el descenso del Girona.

Después de un gran año, el futbolista vuelve al conjunto azulgrana con la intención de ganarse un hueco en el equipo, aunque Deco, director deportivo, y Hansi Flick podrían contemplar una venta para generar ingresos y potenciar otras posiciones, donde no haya tanta competencia.

Héctor Fort charla con Hansi Flick en el Barça-Elche / Dani Barbeito

A pesar de no tener clara su continuidad en el Barça, Fort está desconectando al máximo durante sus vacaciones de verano y no lo está haciendo solo, pues está junto a su pareja, Tatiana Kaer, una de las creadoras más populares de España.

El futbolista está descansado en un barco, aunque se desconoce cuál podría ser el destino que han elegido, pues no lo han desvelado en sus redes sociales.

No obstante, se conoce esta escapada romántica gracias a que Kaer ha compartido varias imagénes a través de su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con más de 4,8 millones de seguidores.

Así han sido las vacaciones de Héctor Fort y Tatiana Kaer / SPORT

En las imágenes se puede ver cómo están descansando juntos, demostrando que la relación va viento en popa. La creadora de contenido ha decidido compartir el siguiente mensaje en la publicación: "No necesito más".

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Una declaración llena de intenciones, algo que no ha pasado desapercibido para Fort, que no ha dudado en reaccionar a la publicación. "Mi amor", ha señalado el jugador del Barça.