Tus tarjetas más controladas: Si gastas esta cantidad de dinero al año, Hacienda reclamará tus datos

Hacienda está preparada para hacer que el Real Decreto 253/2025, que entrará en vigor durante el 1 de enero de 2026, marque un antes y un después en la forma en la que los bancos gestionan los datos personales de cada uno de sus clientes.

Hacienda prepara un mayor seguimiento económico

Esencialmente, la entidad financiera se está preparando para regular a todos aquellos individuos cuyos gastos en tarjeta de pago superen los 25 mil euros al año. En estos casos, los bancos deberán proporcionan datos del cliente.

Entre algunas de las informaciones que deberán entregar los bancos se encuentran no solo los datos de las tarjetas, sino también aspectos relativos a préstamos, información detallados de las cuentas y demás que permita revisar minuciosamente todos los movimientos.

También será necesario entregar información como nombre y apellidos del cliente, NIF, fecha de nacimiento, país de residencia... esencialmente se buscará obtener un perfil completo de los clientes cuyos gastos sean más elevados.

El objetivo de Hacienda con esto no es de controlar a los individuos como tal, sino de establecer un mayor control ante un posible blanqueo de capitales. Con estas medidas, se cree que la regulación fiscal puede ser más rigurosa y efectiva.

Lógicamente, esto no tiene ningún gasto para el cliente en cuestión; la única cosa que cambiará es que de ese momento en adelante, Hacienda realizará un seguimiento con el que revisar de forma más detallada todos y cada uno de los movimientos.

Es por ello que ahora más que nunca, si eres consciente de que vas a superar dichas cantidades debes tener a mano los documentos relativos a todos tus gastos, pues nunca se sabe cuándo Hacienda podría reclamar una revisión de algún tipo.

¿Qué te parece esta nueva normativa que llega durante el año que viene? ¿Te parece adecuada para controlar a aquellos que ignoran la ley o crees que Hacienda está empezando a cruzar cierta línea con las libertades de las personas?