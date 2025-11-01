SOCIEDAD
Tus tarjetas más controladas: Si gastas esta cantidad de dinero al año, Hacienda reclamará tus datos
Multitud de datos personales entrarán en circulación para controlar los intentos de blanqueo
Hacienda está preparada para hacer que el Real Decreto 253/2025, que entrará en vigor durante el 1 de enero de 2026, marque un antes y un después en la forma en la que los bancos gestionan los datos personales de cada uno de sus clientes.
Hacienda prepara un mayor seguimiento económico
Esencialmente, la entidad financiera se está preparando para regular a todos aquellos individuos cuyos gastos en tarjeta de pago superen los 25 mil euros al año. En estos casos, los bancos deberán proporcionan datos del cliente.
Entre algunas de las informaciones que deberán entregar los bancos se encuentran no solo los datos de las tarjetas, sino también aspectos relativos a préstamos, información detallados de las cuentas y demás que permita revisar minuciosamente todos los movimientos.
También será necesario entregar información como nombre y apellidos del cliente, NIF, fecha de nacimiento, país de residencia... esencialmente se buscará obtener un perfil completo de los clientes cuyos gastos sean más elevados.
El objetivo de Hacienda con esto no es de controlar a los individuos como tal, sino de establecer un mayor control ante un posible blanqueo de capitales. Con estas medidas, se cree que la regulación fiscal puede ser más rigurosa y efectiva.
Lógicamente, esto no tiene ningún gasto para el cliente en cuestión; la única cosa que cambiará es que de ese momento en adelante, Hacienda realizará un seguimiento con el que revisar de forma más detallada todos y cada uno de los movimientos.
Es por ello que ahora más que nunca, si eres consciente de que vas a superar dichas cantidades debes tener a mano los documentos relativos a todos tus gastos, pues nunca se sabe cuándo Hacienda podría reclamar una revisión de algún tipo.
¿Qué te parece esta nueva normativa que llega durante el año que viene? ¿Te parece adecuada para controlar a aquellos que ignoran la ley o crees que Hacienda está empezando a cruzar cierta línea con las libertades de las personas?
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
- Iker Casillas aclara los rumores sobre su relación con Ana Belén
- David Jiménez, abogado laboralista: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
- Carlos Galán, experto en inversión, nunca recomienda esto al comprar una casa: 'Es uno de los mayores errores que puedes cometer
- Alerta mutualistas: Las clave para saber qué hacer si llega la inesperada carta de Hacienda
- Del 'casi' puñetazo de Toni Freixa, al susto de Tomás Roncero: Así fue la 'Noche de Halloween' del Chiringuito