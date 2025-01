Ni tarjeta de crédito ni efectivo: un chino revela la nueva forma de pagar en China

China es el país líder en avances tecnológicos. Y así lo ha demostrado el creador de contenido @viajarconcloud tras subir un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando un novedoso método de pago que ya está disponible en el país Oriental que no es ni utilizando la tarjeta de crédito ni efectivo.

Al inicio del vídeo, que ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones y 50 mil 'me gusta', se puede ver como el influencer anuncia a todos sus seguidores que "en China ya no se usa efectivo, pagamos con nuestros rostros". Un nuevo sistema de pago que funciona con una tecnología de reconocimiento biométrico.

Es un método innovador que ya se ha implementado en gran parte de China. En el vídeo muestra cuál es el procedimiento a la hora de pagar. Uno de los detalles es cuando llega a la zona de pago y enseña que se puede escanear la cara. "187 juanes que venía a ser como unos 25 dólares todo eso (lo que ha comprado en un supermercado)", comenta.

Después de realizar el escáner, el tiktoker demuestra que se puede imprimir el ticket para tener constancia del pago. Además, en otros lugares del mismo país se puede pagar con la palma de la mano que es un sistema parecido al que se utiliza para identificar a los usuarios con las huellas dactilares.

El vídeo está generando mucho revuelo en redes sociales. Un usuario expone que "nos venden como avances tecnológicos y no nos damos cuenta que es control social, pero sigan riéndose". Otro comenta que "pues vaya novedad. En España, lo de pagar no, pero cobrar por la cara, los funcionarios llevan años". Gran parte de los comentarios coinciden que es para tener controlados todos los pagos de los ciudadanos chinos y con el objetivo de que no tengan ningún tipo de libertad.