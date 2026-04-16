Tardet Social Club: el nuevo formato que mezcla deporte y comunidad en Barcelona
El próximo 22 de abril arranca Tardet Social Club, una propuesta que redefine el deporte como experiencia social. Tras una primera edición que ya ha arrasado y con las últimas plazas disponibles, conecta con una nueva forma de entender el ocio: más activa, más social y más espontánea
Tardet da un paso más allá de su propuesta habitual con el lanzamiento de Social Club, una forma de ocio cada vez más presente: planes que combinan actividad física y conexión social en un mismo espacio, y que genera un fuerte interés en Barcelona.
El proyecto nace con la intención de evolucionar de eventos puntuales a un movimiento constante, generando comunidad de forma recurrente a través de activaciones como running clubs, torneos de pádel o entrenamientos funcionales. Más allá de la actividad en sí, el foco está en lo que ocurre alrededor: conocer gente, compartir y generar vínculos en un ambiente distendido. Tardet Social Club se posiciona así como un punto de encuentro para quienes buscan algo más que hacer deporte: formar parte de una comunidad activa y en crecimiento.
La primera parada tendrá lugar el 22 de abril en la discoteca La Biblio, con un formato que combinará un recorrido de running de 3 kilómetros en grupo con dinámicas deportivas, música en directo y un cierre con picoteo, con un aforo limitado a 150 personas. La primera edición ha tenido una acogida inmediata, con la mayoría de plazas ya ocupadas y dejando solo las últimas inscripciones disponibles, lo que confirma el interés por este tipo de experiencias que combinan deporte y socialización.
Esta primera edición contará con la participación de marcas como Gonzalez&Co, Vitamin Well y Orangetheory Fitness, que se suman al proyecto como colaboradores. Cada una de ellas aportará valor a la experiencia desde su ámbito: desde propuestas gastronómicas hasta la dinamización de entrenamientos, contribuyendo a enriquecer la experiencia global de los asistentes.
Tardet Social Club seguirá creciendo con nuevas propuestas y formatos que continuarán combinando deporte, comunidad y ocio, consolidándose como uno de los movimientos emergentes en la escena social de Barcelona.
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