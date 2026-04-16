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Tardet Social Club: el nuevo formato que mezcla deporte y comunidad en Barcelona

El próximo 22 de abril arranca Tardet Social Club, una propuesta que redefine el deporte como experiencia social. Tras una primera edición que ya ha arrasado y con las últimas plazas disponibles, conecta con una nueva forma de entender el ocio: más activa, más social y más espontánea

El próximo 22 de abril arranca Tardet Social Club

El próximo 22 de abril arranca Tardet Social Club

Tardet da un paso más allá de su propuesta habitual con el lanzamiento de Social Club, una forma de ocio cada vez más presente: planes que combinan actividad física y conexión social en un mismo espacio, y que genera un fuerte interés en Barcelona.

El proyecto nace con la intención de evolucionar de eventos puntuales a un movimiento constante, generando comunidad de forma recurrente a través de activaciones como running clubs, torneos de pádel o entrenamientos funcionales. Más allá de la actividad en sí, el foco está en lo que ocurre alrededor: conocer gente, compartir y generar vínculos en un ambiente distendido. Tardet Social Club se posiciona así como un punto de encuentro para quienes buscan algo más que hacer deporte: formar parte de una comunidad activa y en crecimiento.

La primera parada tendrá lugar el 22 de abril en la discoteca La Biblio, con un formato que combinará un recorrido de running de 3 kilómetros en grupo con dinámicas deportivas, música en directo y un cierre con picoteo, con un aforo limitado a 150 personas. La primera edición ha tenido una acogida inmediata, con la mayoría de plazas ya ocupadas y dejando solo las últimas inscripciones disponibles, lo que confirma el interés por este tipo de experiencias que combinan deporte y socialización.

Esta primera edición contará con la participación de marcas como Gonzalez&Co, Vitamin Well y Orangetheory Fitness, que se suman al proyecto como colaboradores. Cada una de ellas aportará valor a la experiencia desde su ámbito: desde propuestas gastronómicas hasta la dinamización de entrenamientos, contribuyendo a enriquecer la experiencia global de los asistentes.

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Tardet Social Club seguirá creciendo con nuevas propuestas y formatos que continuarán combinando deporte, comunidad y ocio, consolidándose como uno de los movimientos emergentes en la escena social de Barcelona.

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