Suscripción

sport

Directos

PENSIÓN

"Nunca es tarde para empezar": los 10 consejos clave de Aegon y Bankinter para asegurar tu jubilación desde hoy mismo

Apunta esta lista de objetivos perfecta para garantizar una buena pensión

La Seguridad Social establece en qué casos puedes anticipar tu jubilación hasta los 52 años.

La Seguridad Social establece en qué casos puedes anticipar tu jubilación hasta los 52 años. / El Periódico

David Cruz

David Cruz

Vivimos un momento de incertidumbre a nivel económico. La pérdida de poder adquisitivo a la que nos venimos enfrentando desde hace casi dos décadas obliga a planificar el ahorro de cara a la jubilación. Lo que antes era opcional, ahora es un requisito para vivir de forma digna.

De ello han hablado expertos de Aegon y Bankinter, quienes han compartido 10 consejos esenciales para garantizar que tu jubilación sea tranquila y sin sobresaltos. Porque como dicen ellos, "nunca se es demasiado joven ni demasiado mayor para empezar a ahorrar".

¿Qué consejos tenemos que seguir para ahorrar de cara a la jubilación?

El primer objetivo debe ser establecer metas que sean realistas y motivadoras, adaptadas a nuestra realidad y no genéricas. Si establecemos un objetivo irreal, nunca lo alcanzaremos y nos vendremos abajo con facilidad.

Por otro lado, ahorrar debe ser un gasto fijo más. Al igual que pagamos facturas de la luz o del gas de forma automática, debemos programar transferencias mensuales hacia una cuenta de ahorro para la jubilación y aprovechar ingresos extraordinarios para aumentar dicha cuenta.

También viene muy bien el uso de herramientas digitales de gestión financiera, plataformas y aplicaciones que nos permiten seguir el rendimiento de nuestro ahorro, ajustando la estrategia de forma sencilla.

Y por supuesto, tenemos que empezar cuanto antes. Cuanto más joven comencemos a ahorrar pensando en la jubilación, mayor será el beneficio del interés.

Aunque si piensas que ya es tarde, en absoluto: tengas la edad que tengas aplica algunos de estos consejos y destina al menos el 10% de tus ingresos al ahorro a largo plazo.

Noticias relacionadas y más

Y si ves que es imposible, invierte en planes de pensiones o fondos de inversión que aseguren tu estabilidad económica a largo plazo.

TEMAS

  1. La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
  2. Cora Schumacher, sobre su apellido: 'Lo mantendré mientras siga ganando dinero con él
  3. La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
  4. Presunta muerte de un joven 'tiktoker' en directo durante el reto viral del “tanque de agua”
  5. Gavi, más enamorado que nunca: así ha sido la romántica felicitación de su novia
  6. Jorge Cadaval, de Los Morancos, víctima del reto viral de defecar en piscinas: 'La gente salió despavorida
  7. Se gasta 356,60 euros en el restaurante más caro de Murcia y deja una interesante reflexión: 'El precio del agua...
  8. Las cabañuelas de Jorge Rey tienen claro cuánto durará la ola de calor y atisban la llegada de un fenómeno atmosférico: 'Estén muy atentos

El Gobierno abrirá expediente para declarar Meirás lugar de memoria

El Gobierno abrirá expediente para declarar Meirás lugar de memoria

Aviso de la Agencia Tributaria: Hacienda multará las transferencias entre familiares que superen esta cantidad

Aviso de la Agencia Tributaria: Hacienda multará las transferencias entre familiares que superen esta cantidad

El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza

El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza

El cantante Jaume Anglada, crítico tras ser arrollado por un coche que se ha dado a la fuga en Palma

El cantante Jaume Anglada, crítico tras ser arrollado por un coche que se ha dado a la fuga en Palma

Las claves del plan de Netanyahu para Gaza: ocupación militar y control total

Las claves del plan de Netanyahu para Gaza: ocupación militar y control total

Jaime Corral, neumólogo: "Dormir por encima de los 23 grados altera el sueño y afecta a la salud"

Jaime Corral, neumólogo: "Dormir por encima de los 23 grados altera el sueño y afecta a la salud"

Jorge Olcina, climatólogo: "La población tiene que saber qué significa cada color de la alerta"

Jorge Olcina, climatólogo: "La población tiene que saber qué significa cada color de la alerta"

Aviso a todos los conductores: esta es la nueva ciberestafa que se hace pasar por la DGT

Aviso a todos los conductores: esta es la nueva ciberestafa que se hace pasar por la DGT