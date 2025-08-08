PENSIÓN
"Nunca es tarde para empezar": los 10 consejos clave de Aegon y Bankinter para asegurar tu jubilación desde hoy mismo
Apunta esta lista de objetivos perfecta para garantizar una buena pensión
Vivimos un momento de incertidumbre a nivel económico. La pérdida de poder adquisitivo a la que nos venimos enfrentando desde hace casi dos décadas obliga a planificar el ahorro de cara a la jubilación. Lo que antes era opcional, ahora es un requisito para vivir de forma digna.
De ello han hablado expertos de Aegon y Bankinter, quienes han compartido 10 consejos esenciales para garantizar que tu jubilación sea tranquila y sin sobresaltos. Porque como dicen ellos, "nunca se es demasiado joven ni demasiado mayor para empezar a ahorrar".
¿Qué consejos tenemos que seguir para ahorrar de cara a la jubilación?
El primer objetivo debe ser establecer metas que sean realistas y motivadoras, adaptadas a nuestra realidad y no genéricas. Si establecemos un objetivo irreal, nunca lo alcanzaremos y nos vendremos abajo con facilidad.
Por otro lado, ahorrar debe ser un gasto fijo más. Al igual que pagamos facturas de la luz o del gas de forma automática, debemos programar transferencias mensuales hacia una cuenta de ahorro para la jubilación y aprovechar ingresos extraordinarios para aumentar dicha cuenta.
También viene muy bien el uso de herramientas digitales de gestión financiera, plataformas y aplicaciones que nos permiten seguir el rendimiento de nuestro ahorro, ajustando la estrategia de forma sencilla.
Y por supuesto, tenemos que empezar cuanto antes. Cuanto más joven comencemos a ahorrar pensando en la jubilación, mayor será el beneficio del interés.
Aunque si piensas que ya es tarde, en absoluto: tengas la edad que tengas aplica algunos de estos consejos y destina al menos el 10% de tus ingresos al ahorro a largo plazo.
Y si ves que es imposible, invierte en planes de pensiones o fondos de inversión que aseguren tu estabilidad económica a largo plazo.
